На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, рано чи пізно західні партнери дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів по стратегічних цілях на території РФ.

Західні партнери нададуть Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по РФ

На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають, - зазначив Сікорський. Поширити

За його словами, з приводу зняття обмежень на використання Україною західних озброєнь було чимало дискусій.

Спочатку партнери вагались із передачею українським військовим танків Leopard та іншої техніки, потім довго затягували із рішенням щодо передачі винищувачів F-16.

Радослав Сікорський

При цьому Сікорський зазначив, що західні партнери не бояться ймовірної реакції кремлівського диктатора Володимира Путіна на ймовірний дозвіл Україні бити західною зброєю по стратегічних цілях на території РФ.

Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою, - підкреслив глава МЗС Польщі. Поширити

Чи може ЄС повернути до України військовозобов’язаних українців

За словами Сікорського, влада Польщі переконана, що країни ЄС можуть створити умови, які стимулюватимуть українських чоловіків призовного віку, які ухиляються від військової служби, повернутись додому.

Глава МЗС Польщі висловив переконання, що країни ЄС мають надавати допомогу Україні.

Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.