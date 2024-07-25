Сікорський спрогнозував отримання Україною дозволу на удари західною зброєю по РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Сікорський спрогнозував отримання Україною дозволу на удари західною зброєю по РФ

Радослав Сікорський
Джерело:  RMF 24

На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, рано чи пізно західні партнери дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів по стратегічних цілях на території РФ. 

Головні тези:

  • Радослав Сікорський прогнозує, що західні партнери нададуть Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
  • Західні країни можуть створити умови для повернення українських військовозобов’язаних, які ухиляються від служби.
  • Сікорський висловив переконання, що країни ЄС повинні надавати допомогу Україні та стимулювати виконання військових обов’язків українцями.
  • Захід не боїться реакції Путіна на можливий дозвіл Україні використовувати західну зброю.
  • Дискусія щодо можливостей використання західної зброї та повернення військовозобов’язаних українців ведеться на рівні Європейського союзу за участю польської дипломатії.

Західні партнери нададуть Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по РФ

На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають, - зазначив Сікорський.

За його словами, з приводу зняття обмежень на використання Україною західних озброєнь було чимало дискусій.

Спочатку партнери вагались із передачею українським військовим танків Leopard та іншої техніки, потім довго затягували із рішенням щодо передачі винищувачів F-16.

Захід зніме з України обмеження на удари по РФ західною зброєю
Радослав Сікорський

При цьому Сікорський зазначив, що західні партнери не бояться ймовірної реакції кремлівського диктатора Володимира Путіна на ймовірний дозвіл Україні бити західною зброєю по стратегічних цілях на території РФ.

Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою, - підкреслив глава МЗС Польщі.

Чи може ЄС повернути до України військовозобов’язаних українців

За словами Сікорського, влада Польщі переконана, що країни ЄС можуть створити умови, які стимулюватимуть українських чоловіків призовного віку, які ухиляються від військової служби, повернутись додому.

Глава МЗС Польщі висловив переконання, що країни ЄС мають надавати допомогу Україні.

Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.

Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту батьківщини, - підкреслив очільник польської дипломатії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україні можуть продати американські ударни вертольоти Bell 407M
Гелікоптер Bell 407M
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії розкрила наслідки удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту Кавказ
Пором “Славянин”
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія не може самостійно надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
ракета Storm Shadow

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?