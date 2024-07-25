На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, рано чи пізно західні партнери дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
Головні тези:
- Радослав Сікорський прогнозує, що західні партнери нададуть Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
- Західні країни можуть створити умови для повернення українських військовозобов’язаних, які ухиляються від служби.
- Сікорський висловив переконання, що країни ЄС повинні надавати допомогу Україні та стимулювати виконання військових обов’язків українцями.
- Захід не боїться реакції Путіна на можливий дозвіл Україні використовувати західну зброю.
- Дискусія щодо можливостей використання західної зброї та повернення військовозобов’язаних українців ведеться на рівні Європейського союзу за участю польської дипломатії.
Західні партнери нададуть Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по РФ
За його словами, з приводу зняття обмежень на використання Україною західних озброєнь було чимало дискусій.
Спочатку партнери вагались із передачею українським військовим танків Leopard та іншої техніки, потім довго затягували із рішенням щодо передачі винищувачів F-16.
При цьому Сікорський зазначив, що західні партнери не бояться ймовірної реакції кремлівського диктатора Володимира Путіна на ймовірний дозвіл Україні бити західною зброєю по стратегічних цілях на території РФ.
Чи може ЄС повернути до України військовозобов’язаних українців
За словами Сікорського, влада Польщі переконана, що країни ЄС можуть створити умови, які стимулюватимуть українських чоловіків призовного віку, які ухиляються від військової служби, повернутись додому.
Глава МЗС Польщі висловив переконання, що країни ЄС мають надавати допомогу Україні.
Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.
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