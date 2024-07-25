По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, рано или поздно западные партнеры позволят Украине использовать их оружие для ударов по стратегическим целям на территории РФ.
Главные тезисы
- Согласно прогнозу Радослава Сикорского, западные партнеры разрешат Украине использовать свое оружие для ударов по России.
- Западные страны могут помочь вернуть уклоняющихся от службы украинских военнообязанных.
- Украина имеет право на использование западного оружия для самозащиты, считает Сикорский.
- Радослав Сикорский уверен, что Европейский союз должен оказывать помощь Украине в вопросах обороны.
- Дискуссия о возможности использования западного оружия ведется на уровне ЕС с участием польской дипломатии.
Западные партнеры предоставят Украине разрешение на использование их оружия для ударов по РФ
По его словам, о снятии ограничений на использование Украиной западных вооружений было немало дискуссий.
Сначала партнеры затруднились с передачей украинским военным танкам Leopard и другой техники, потом долго затягивали с решением передачи истребителей F-16.
При этом Сикорский отметил, что западные партнеры не боятся возможной реакции кремлевского диктатора Владимира Путина на вероятное разрешение Украине бить западным оружием по стратегическим целям на территории РФ.
Может ли ЕС вернуть в Украину военнообязанных украинцев
По словам Сикорского, власти Польши убеждены, что страны ЕС могут создать условия, которые будут стимулировать украинских мужчин призывного возраста, уклоняющихся от военной службы, вернуться домой.
Глава МИД Польши убежден, что страны ЕС должны оказывать помощь Украине.
Сикорский заявил, что дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от службы в войске ведется на уровне Европейского союза.
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