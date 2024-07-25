Сикорский спрогнозировал получение Украиной разрешения на удары западным оружием по РФ
Категория
Политика
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Сикорский спрогнозировал получение Украиной разрешения на удары западным оружием по РФ

Радослав Сикорский
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Источник:  RMF 24

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, рано или поздно западные партнеры позволят Украине использовать их оружие для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозу Радослава Сикорского, западные партнеры разрешат Украине использовать свое оружие для ударов по России.
  • Западные страны могут помочь вернуть уклоняющихся от службы украинских военнообязанных.
  • Украина имеет право на использование западного оружия для самозащиты, считает Сикорский.
  • Радослав Сикорский уверен, что Европейский союз должен оказывать помощь Украине в вопросах обороны.
  • Дискуссия о возможности использования западного оружия ведется на уровне ЕС с участием польской дипломатии.

Западные партнеры предоставят Украине разрешение на использование их оружия для ударов по РФ

По-моему, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают, - отметил Сикорский.

По его словам, о снятии ограничений на использование Украиной западных вооружений было немало дискуссий.

Сначала партнеры затруднились с передачей украинским военным танкам Leopard и другой техники, потом долго затягивали с решением передачи истребителей F-16.

Запад снимет с Украины ограничения на удары по РФ западным оружием
Радослав Сикорский

При этом Сикорский отметил, что западные партнеры не боятся возможной реакции кремлевского диктатора Владимира Путина на вероятное разрешение Украине бить западным оружием по стратегическим целям на территории РФ.

Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. Кроме того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая огромные бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже используются на поле боя, - подчеркнул глава МИД Польши.

Может ли ЕС вернуть в Украину военнообязанных украинцев

По словам Сикорского, власти Польши убеждены, что страны ЕС могут создать условия, которые будут стимулировать украинских мужчин призывного возраста, уклоняющихся от военной службы, вернуться домой.

Глава МИД Польши убежден, что страны ЕС должны оказывать помощь Украине.

Сикорский заявил, что дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от службы в войске ведется на уровне Европейского союза.

Здесь можно поставить такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязанности по защите родины, - подчеркнул глава польской дипломатии.

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