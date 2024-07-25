По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, рано или поздно западные партнеры позволят Украине использовать их оружие для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Западные партнеры предоставят Украине разрешение на использование их оружия для ударов по РФ

По-моему, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают, - отметил Сикорский. Поделиться

По его словам, о снятии ограничений на использование Украиной западных вооружений было немало дискуссий.

Сначала партнеры затруднились с передачей украинским военным танкам Leopard и другой техники, потом долго затягивали с решением передачи истребителей F-16.

Радослав Сикорский

При этом Сикорский отметил, что западные партнеры не боятся возможной реакции кремлевского диктатора Владимира Путина на вероятное разрешение Украине бить западным оружием по стратегическим целям на территории РФ.

Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. Кроме того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая огромные бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже используются на поле боя, - подчеркнул глава МИД Польши. Поделиться

Может ли ЕС вернуть в Украину военнообязанных украинцев

По словам Сикорского, власти Польши убеждены, что страны ЕС могут создать условия, которые будут стимулировать украинских мужчин призывного возраста, уклоняющихся от военной службы, вернуться домой.

Глава МИД Польши убежден, что страны ЕС должны оказывать помощь Украине.

Сикорский заявил, что дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от службы в войске ведется на уровне Европейского союза.