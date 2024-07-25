Украине могут продать американские ударные вертолеты Bell 407M
Категория
Украина
Дата публикации

Украине могут продать американские ударные вертолеты Bell 407M

Вертолет Bell 407M
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Источник:  online.ua

По словам исполнительного вице-президента по стратегическим целям компании Bell Джефри Шлоссера, во время международного авиасалона Фарнборо в Великобритании компания предложила Украине купить американские ударные вертолеты Bell 407M.

Главные тезисы

  • Предложение купить ударные вертолеты Bell 407M было направлено Украине компанией Bell во время авиасалона Фарнборо в Великобритании.
  • Технические характеристики Bell 407M включают максимальную скорость до 246 км/ч и максимальную дальность полета до 624 км.
  • Bell 407M оснащен системой управления вооружением, поддерживающей использование высокоточных ракет и оптико-прицельной станции.
  • Аналитики утверждают, что Bell 407M, хоть и не имеет всей ударной мощи вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper, отличается более доступной ценой.
  • Предполагается, что продажа вертолетов Bell 407M укладывается в рамки широкого проекта, отвечающего потребностям обороны Украины.

Что известно о вероятной покупке Украиной ударных вертолетов Bell 407M

Шлоссер не стал раскрывать детали предполагаемой сделки.

Он отметил, что продажа вертолетов была предложена Украине в рамках широкого проекта.

По информации аналитиков Defense Express, Bell 407M – прагматичная боевая машина, которая создана на базе гражданского вертолета 407.

Украине предлагают купить ударные вертолеты Bell 407M
Вертолет Bell 407M

Система управления вооружением данных вертолетов поддерживает использование высокоточных ракет (AGM-114 Hellfire и APKWS), оптико-прицельную станцию для обнаружения и наведения на цели, крепления для вооружения с 6 точками подвески вооружения.

Также отмечается, что вертолет оснащен бронированными креслами пилотов, баллистически устойчивыми лопастями, системой герметизации топливной системы, средствами обнаружения и противодействия зенитным ракетам.

Что известно о технических характеристиках Bell 407M

  • максимальная крейсерская скорость – до 246 км/ч,

  • максимальная дальность полета – до 624 км,

  • общий полезный вес – 1156 кг,

  • максимальный взлетный вес – 2381 кг (с внешним грузом 2722 кг).

Bell 407M в любом случае уступает своим ударным возможностям специализированным ударным вертолетам, таким как AH-64 Apache и AH-1Z Viper. Но при этом стоит гораздо дешевле, – подчеркивают аналитики Defense Express.

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