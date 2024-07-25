По словам исполнительного вице-президента по стратегическим целям компании Bell Джефри Шлоссера, во время международного авиасалона Фарнборо в Великобритании компания предложила Украине купить американские ударные вертолеты Bell 407M.
Главные тезисы
- Предложение купить ударные вертолеты Bell 407M было направлено Украине компанией Bell во время авиасалона Фарнборо в Великобритании.
- Технические характеристики Bell 407M включают максимальную скорость до 246 км/ч и максимальную дальность полета до 624 км.
- Bell 407M оснащен системой управления вооружением, поддерживающей использование высокоточных ракет и оптико-прицельной станции.
- Аналитики утверждают, что Bell 407M, хоть и не имеет всей ударной мощи вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper, отличается более доступной ценой.
- Предполагается, что продажа вертолетов Bell 407M укладывается в рамки широкого проекта, отвечающего потребностям обороны Украины.
Что известно о вероятной покупке Украиной ударных вертолетов Bell 407M
Шлоссер не стал раскрывать детали предполагаемой сделки.
Он отметил, что продажа вертолетов была предложена Украине в рамках широкого проекта.
По информации аналитиков Defense Express, Bell 407M – прагматичная боевая машина, которая создана на базе гражданского вертолета 407.
Система управления вооружением данных вертолетов поддерживает использование высокоточных ракет (AGM-114 Hellfire и APKWS), оптико-прицельную станцию для обнаружения и наведения на цели, крепления для вооружения с 6 точками подвески вооружения.
Также отмечается, что вертолет оснащен бронированными креслами пилотов, баллистически устойчивыми лопастями, системой герметизации топливной системы, средствами обнаружения и противодействия зенитным ракетам.
Что известно о технических характеристиках Bell 407M
максимальная крейсерская скорость – до 246 км/ч,
максимальная дальность полета – до 624 км,
общий полезный вес – 1156 кг,
максимальный взлетный вес – 2381 кг (с внешним грузом 2722 кг).
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