По словам исполнительного вице-президента по стратегическим целям компании Bell Джефри Шлоссера, во время международного авиасалона Фарнборо в Великобритании компания предложила Украине купить американские ударные вертолеты Bell 407M.

Что известно о вероятной покупке Украиной ударных вертолетов Bell 407M

Шлоссер не стал раскрывать детали предполагаемой сделки.

Он отметил, что продажа вертолетов была предложена Украине в рамках широкого проекта.

По информации аналитиков Defense Express, Bell 407M – прагматичная боевая машина, которая создана на базе гражданского вертолета 407.

Вертолет Bell 407M

Система управления вооружением данных вертолетов поддерживает использование высокоточных ракет (AGM-114 Hellfire и APKWS), оптико-прицельную станцию для обнаружения и наведения на цели, крепления для вооружения с 6 точками подвески вооружения.

Также отмечается, что вертолет оснащен бронированными креслами пилотов, баллистически устойчивыми лопастями, системой герметизации топливной системы, средствами обнаружения и противодействия зенитным ракетам.

Что известно о технических характеристиках Bell 407M

максимальная крейсерская скорость – до 246 км/ч,

максимальная дальность полета – до 624 км,

общий полезный вес – 1156 кг,

максимальный взлетный вес – 2381 кг (с внешним грузом 2722 кг).