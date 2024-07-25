В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем

Что известно об инциденте

По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.

Борт совершал плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.

На месте аварии работает комиссия воздушно-космических сил РФ.

Ми-28 — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника. Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

Предыдущие авиаинциденты в России

12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авиатроща произошла в районе Коломны.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Что важно понимать, самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.