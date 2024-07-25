В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем

В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Калужской области РФ потерпел крушение ударный вертолет Ми-28, выполнявший плановый полет.

Главные тезисы

 

  • Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники и воздушных целей противника. Не имеет системы катапультирования экипажа.
  • Предыдущие авиаинциденты в России включают разбившийся Sukhoi Superjet и бомбардировщик Су-34, а также катастрофу вертолета Robinson R66 в Амурской области.
  • Самолет Superjet был изготовлен 10 лет назад, а Sukhoi Superjet выполнял тестовый полет после ремонта.

Что известно об инциденте

По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.

Борт совершал плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.

На месте аварии работает комиссия воздушно-космических сил РФ.

Ми-28 — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника. Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

Предыдущие авиаинциденты в России

12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авиатроща произошла в районе Коломны.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Что важно понимать, самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.

Также в июне русский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии. Экипаж погиб. Ранее в Амурской области потерпел катастрофу вертолет Robinson R66. Экипаж тоже не выжил.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Свердловской области РФ разбился вертолет — фото
вертолет
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России разбился вертолет Robinson R-66
Robinson R-66
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Подмосковье разбился российский самолет "Sukhoi Superjet" — видео
Sukhoi Superjet

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?