В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем

В Калужской области РФ потерпел крушение ударный вертолет Ми-28, выполнявший плановый полет.
Главные тезисы
- Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники и воздушных целей противника. Не имеет системы катапультирования экипажа.
- Предыдущие авиаинциденты в России включают разбившийся Sukhoi Superjet и бомбардировщик Су-34, а также катастрофу вертолета Robinson R66 в Амурской области.
- Самолет Superjet был изготовлен 10 лет назад, а Sukhoi Superjet выполнял тестовый полет после ремонта.
Что известно об инциденте
По данным Минобороны РФ, вертолет упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.
Борт совершал плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.
На месте аварии работает комиссия воздушно-космических сил РФ.
Ми-28 — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника. Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.
Предыдущие авиаинциденты в России
12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.
Согласно данным местных СМИ, авиатроща произошла в районе Коломны.
"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.
Что важно понимать, самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.
Также в июне русский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии. Экипаж погиб. Ранее в Амурской области потерпел катастрофу вертолет Robinson R66. Экипаж тоже не выжил.
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