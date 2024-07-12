В Подмосковье разбился российский самолет "Sukhoi Superjet" — видео

"Суперджет" упал во время тестового полета после планового ремонта, место крушения еще не обнаружили.

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.

Авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не было обнаружено.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Самолет был изготовлен в 2014 году, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.

Что известно о предыдущих падениях Superjet

Это не первое такое событие из Sukhoi Superjet.

По данным Росавиации, 7 октября 2017 Superjet во время полета столкнулся с птицей. Еще один эпизод произошел 30 января 2018 – самолет во время захода на посадку не выпустил закрылки.

По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 борт, выполнявший рейс Мурманск-Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, гасящие подъемную силу при торможении лайнера).