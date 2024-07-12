В Подмосковье разбился российский самолет "Sukhoi Superjet" — видео
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В Подмосковье разбился российский самолет "Sukhoi Superjet" — видео

Sukhoi Superjet
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Источник:  online.ua

"Суперджет" упал во время тестового полета после планового ремонта, место крушения еще не обнаружили.

Главные тезисы

  • Пассажирский самолет Sukhoi Superjet разбился в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта.
  • Трое членов экипажа погибли, место крушения пока не найдено, расследование продолжается.
  • Ранее произошли инциденты с самолетом Sukhoi Superjet, включая столкновение с птицей и отказ закрылок при посадке.
  • Изготовленный в 2014 году Sukhoi Superjet принадлежал компании Газпром и стал жертвой авиакатастрофы под Москвой.
  • Российские оперативные службы сообщили о погибших и раненых в результате крушения самолета Sukhoi Superjet.

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.

Авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не было обнаружено.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Самолет был изготовлен в 2014 году, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.

Что известно о предыдущих падениях Superjet

Это не первое такое событие из Sukhoi Superjet.

По данным Росавиации, 7 октября 2017 Superjet во время полета столкнулся с птицей. Еще один эпизод произошел 30 января 2018 – самолет во время захода на посадку не выпустил закрылки.

По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 борт, выполнявший рейс Мурманск-Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, гасящие подъемную силу при торможении лайнера).

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