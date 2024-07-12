У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту, місце аварії ще не виявили.

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.

Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Літак було виготовлено 2014 року, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.

Що відомо про попередні падіння Superjet

Це не перша така подія з Sukhoi Superjet.

За даними Росавіації, 7 жовтня 2017 року Superjet під час польоту зіткнувся з птахом. Ще один епізод трапився 30 січня 2018 року – літак під час заходу на посадку не випустив закрилки.

За даними інтернет-ресурсу AeroInside, що відстежує авіаінциденти, 7 лютого 2018 року борт, що виконував рейс Мурманськ-Москва, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво. У крил літака відмовили спойлери (пристрої, які гасять підйомну силу при гальмуванні лайнера).