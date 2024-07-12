У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео

Sukhoi Superjet
Read in English
Джерело:  online.ua

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту, місце аварії ще не виявили.

Головні тези:

  • У Підмосков'ї впав пасажирський літак Sukhoi Superjet під час тестового польоту після планового ремонту.
  • За попередніми даними загинули троє членів екіпажу Sukhoi Superjet, а розслідування ще не встановило точне місце аварії.
  • Це не перший випадок аварії з літаком Sukhoi Superjet: раніше відбулися інциденти зіткнення з птахом та відмовою закрилок під час посадки.
  • Виготовлений у 2014 році Sukhoi Superjet мав ім'ядиника Газпром і став жертвою авіакатастрофи під Москвою.
  • Російські оперативні служби повідомили про трьох загиблих і поранених через падіння Sukhoi Superjet.

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.

Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Літак було виготовлено 2014 року, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.

Що відомо про попередні падіння Superjet

Це не перша така подія з Sukhoi Superjet.

За даними Росавіації, 7 жовтня 2017 року Superjet під час польоту зіткнувся з птахом. Ще один епізод трапився 30 січня 2018 року – літак під час заходу на посадку не випустив закрилки.

За даними інтернет-ресурсу AeroInside, що відстежує авіаінциденти, 7 лютого 2018 року борт, що виконував рейс Мурманськ-Москва, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво. У крил літака відмовили спойлери (пристрої, які гасять підйомну силу при гальмуванні лайнера).

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76 — відео
Іл-76
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В Івановській області РФ над аеродромом загорівся та впав літак Іл-76 — відео
Місце падіння літака
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Севастополі впав російський літак Су-27 — відео
Літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?