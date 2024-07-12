У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту, місце аварії ще не виявили.
Головні тези:
- У Підмосков'ї впав пасажирський літак Sukhoi Superjet під час тестового польоту після планового ремонту.
- За попередніми даними загинули троє членів екіпажу Sukhoi Superjet, а розслідування ще не встановило точне місце аварії.
- Це не перший випадок аварії з літаком Sukhoi Superjet: раніше відбулися інциденти зіткнення з птахом та відмовою закрилок під час посадки.
- Виготовлений у 2014 році Sukhoi Superjet мав ім'ядиника Газпром і став жертвою авіакатастрофи під Москвою.
- Російські оперативні служби повідомили про трьох загиблих і поранених через падіння Sukhoi Superjet.
Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100
Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.
Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.
"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.
Літак було виготовлено 2014 року, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.
Що відомо про попередні падіння Superjet
Це не перша така подія з Sukhoi Superjet.
За даними Росавіації, 7 жовтня 2017 року Superjet під час польоту зіткнувся з птахом. Ще один епізод трапився 30 січня 2018 року – літак під час заходу на посадку не випустив закрилки.
За даними інтернет-ресурсу AeroInside, що відстежує авіаінциденти, 7 лютого 2018 року борт, що виконував рейс Мурманськ-Москва, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво. У крил літака відмовили спойлери (пристрої, які гасять підйомну силу при гальмуванні лайнера).
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-