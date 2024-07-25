В Калузькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28 разом з екіпажем

У Калузькій області РФ зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.

Що відомо про інцидент

За даними Міноборони РФ, гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.

Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.

На місці аварії працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Мі-28 — ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника. Зазначимо, що на відміну від гелікоптера Ка-52 "Алігатор", Мі-28 не обладнаний системою катапультування екіпажу.

Попередні авіаінциденти в Росії

12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Що важливо розуміти, літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.