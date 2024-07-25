В Калузькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28 разом з екіпажем

У Калузькій області РФ зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.
Головні тези:
- Гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.
- Мі-28 призначений для знищення бронетехніки і повітряних цілей ворога.
- Авіаінциденти не рідкість для Росії, зокрема недавно розбилися пілоти пасажирського літака Sukhoi Superjet та гелікоптера Robinson R66.
Що відомо про інцидент
За даними Міноборони РФ, гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.
Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.
На місці аварії працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.
Мі-28 — ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника. Зазначимо, що на відміну від гелікоптера Ка-52 "Алігатор", Мі-28 не обладнаний системою катапультування екіпажу.
Попередні авіаінциденти в Росії
12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.
"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.
Що важливо розуміти, літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.
Також у червні російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії. Екіпаж загинув. Раніше в Амурській області зазнав катастрофи гелікоптер Robinson R66. Екіпаж також не вижив.
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