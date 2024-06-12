У Свердловській області РФ розбився вертоліт — фото

Росіяни заявили про аварію у Свердловській області РФ. Зазначається, що розбився вертоліт Robinson R44.

Що відомо про аварію на території РФ

Як зазначається, аварія сталася біля бази відпочинку "Світлофор" під Первоуральськом.

Постраждали двоє людей — їх госпіталізовано. Причини аварії наразі невідомі.

Robinson R44 — чотиримісний легкий вертоліт, що виробляється компанією Robinson Helicopter Company з 1992 року. Зазначається, що у РФ вертольоти R44 використовують для патрулювання лісових масивів. Ціна одного складає 550 тис дол.

Що відомо про ураження українськими дронами винищувачів Су-57

Юсов підкреслив, що успішну атаку дронами на ворожі Су-57 було проведено на відстань у понад 600 км від українського кордону.

За його словами, наразі вже є підтверджена інформація про значні пошкодження в одного з передових російських винищувачів внаслідок атаки дронів.

Ще один літак отримав трохи менш значні пошкодження, однак всеодно російським окупантам доведеться відправляти його на ремонт.