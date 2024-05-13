ЗСУ знищили черговий російський вертоліт Ка-52
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили черговий російський вертоліт Ка-52

Ка-52
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Джерело:  47 ОМБр

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу в авіації. Військові 47 окремої механізованої бригади 13 травня приземлили російський вертоліт Ка-52, відомий також як "Алігатор".

Що відомо про знищення ворожого “Алігатора”

Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами. Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.

Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади близько 12:04 повідомили, що в окупантів чергові втрати в авіації на фронті.

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — 16 мільйонів доларів США, — написали військові.

У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.

Що відомо про вертоліт Ка-52

Ка-52 "Алігатор" — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря — повітря" чи "повітря — земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.

Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.

Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.

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