ЗСУ знищили черговий російський вертоліт Ка-52

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу в авіації. Військові 47 окремої механізованої бригади 13 травня приземлили російський вертоліт Ка-52, відомий також як "Алігатор".
Що відомо про знищення ворожого “Алігатора”
Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами. Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.
Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади близько 12:04 повідомили, що в окупантів чергові втрати в авіації на фронті.
У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.
Що відомо про вертоліт Ка-52
Ка-52 "Алігатор" — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.
Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря — повітря" чи "повітря — земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.
Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.
Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.
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