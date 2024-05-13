ВСУ уничтожили очередной российский вертолет Ка-52

Украинские защитники продолжают наносить урон врагу в авиации. Военные 47-й отдельной механизированной бригады 13 мая приземлили российский вертолет Ка-52, известный также как "Аллигатор".
Что известно об уничтожении вражеского "Аллигатора"
Вражеский Ка-52 был уничтожен на Востоке нашего государства, где продолжаются активные штурмы позиций ВСУ оккупантами. Этот вертолет является одним из самых дорогих в арсенале окупантов.
Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады около 12:04 сообщили, что у окупантов очередные потери в авиации на фронте.
В 47 ОМБр поблагодарили бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу по вражескому вертолету. Военные отметили, что работают дальше, чтобы победить врага на фронте.
Что известно о вертолете Ка-52
Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух — воздух" или "воздух — земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.
Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.
Стоит отметить, что этот самолет дорог для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.
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