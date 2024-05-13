ВСУ уничтожили очередной российский вертолет Ка-52

Украинские защитники продолжают наносить урон врагу в авиации. Военные 47-й отдельной механизированной бригады 13 мая приземлили российский вертолет Ка-52, известный также как "Аллигатор".

Что известно об уничтожении вражеского "Аллигатора"

Вражеский Ка-52 был уничтожен на Востоке нашего государства, где продолжаются активные штурмы позиций ВСУ оккупантами. Этот вертолет является одним из самых дорогих в арсенале окупантов.

Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады около 12:04 сообщили, что у окупантов очередные потери в авиации на фронте.

Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого — 16 миллионов долларов США, — написали военные. Поделиться

В 47 ОМБр поблагодарили бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу по вражескому вертолету. Военные отметили, что работают дальше, чтобы победить врага на фронте.

Что известно о вертолете Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух — воздух" или "воздух — земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.

Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.