В Свердловской области РФ разбился вертолет — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Свердловской области РФ разбился вертолет — фото

вертолет
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Источник:  online.ua

Россияне заявили об аварии в Свердловской области РФ. Отмечается, что разбился вертолет Robinson R44.

Главные тезисы

  • Авария вертолета Robinson R44 произошла в Свердловской области РФ возле базы отдыха 'Светофор'.
  • Два человека пострадали и были госпитализированы после разбившегося вертолета.
  • Robinson R44 — четырехместный легкий вертолет, широко используемый для патрулирования лесных массивов.
  • Цена одного вертолета составляет 550 тыс долл, и они активно применяются в РФ.
  • Украинские дроны поразили российские истребители Су-57 на значительном расстоянии от границы, нанеся существенные повреждения.

Что известно об аварии на территории РФ

Как отмечается, авария произошла у базы отдыха "Светофор" под Первоуральском.

Пострадали два человека — они госпитализированы. Причины аварии пока неизвестны.

Robinson R44 — четырехместный легкий вертолет, производимый компанией Robinson Helicopter Company с 1992 года. Отмечается, что в РФ вертолеты R44 используются для патрулирования лесных массивов. Цена одного составляет 550 тыс. дол.

Что известно о поражении украинскими дронами истребителей Су-57

Юсов подчеркнул, что успешная атака дронами на вражеские Су-57 была проведена на расстояние более чем в 600 км от украинской границы.

По его словам, сейчас уже подтверждена информация о значительных повреждениях у одного из передовых российских истребителей в результате атаки дронов.

Еще один самолет получил несколько менее значительные повреждения, однако все равно российским оккупантам придется отправлять его на ремонт.

Тем не менее, факт: впервые поражен Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя, — подчеркнул Юсов.

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