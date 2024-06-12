В Свердловской области РФ разбился вертолет — фото

Россияне заявили об аварии в Свердловской области РФ. Отмечается, что разбился вертолет Robinson R44.

Что известно об аварии на территории РФ

Как отмечается, авария произошла у базы отдыха "Светофор" под Первоуральском.

Пострадали два человека — они госпитализированы. Причины аварии пока неизвестны.

Robinson R44 — четырехместный легкий вертолет, производимый компанией Robinson Helicopter Company с 1992 года. Отмечается, что в РФ вертолеты R44 используются для патрулирования лесных массивов. Цена одного составляет 550 тыс. дол.

Что известно о поражении украинскими дронами истребителей Су-57

Юсов подчеркнул, что успешная атака дронами на вражеские Су-57 была проведена на расстояние более чем в 600 км от украинской границы.

По его словам, сейчас уже подтверждена информация о значительных повреждениях у одного из передовых российских истребителей в результате атаки дронов.

Еще один самолет получил несколько менее значительные повреждения, однако все равно российским оккупантам придется отправлять его на ремонт.