В Свердловской области РФ разбился вертолет — фото

Россияне заявили об аварии в Свердловской области РФ. Отмечается, что разбился вертолет Robinson R44.
Главные тезисы
- Авария вертолета Robinson R44 произошла в Свердловской области РФ возле базы отдыха 'Светофор'.
- Два человека пострадали и были госпитализированы после разбившегося вертолета.
- Robinson R44 — четырехместный легкий вертолет, широко используемый для патрулирования лесных массивов.
- Цена одного вертолета составляет 550 тыс долл, и они активно применяются в РФ.
- Украинские дроны поразили российские истребители Су-57 на значительном расстоянии от границы, нанеся существенные повреждения.
Что известно об аварии на территории РФ
Как отмечается, авария произошла у базы отдыха "Светофор" под Первоуральском.
Пострадали два человека — они госпитализированы. Причины аварии пока неизвестны.
Robinson R44 — четырехместный легкий вертолет, производимый компанией Robinson Helicopter Company с 1992 года. Отмечается, что в РФ вертолеты R44 используются для патрулирования лесных массивов. Цена одного составляет 550 тыс. дол.
Что известно о поражении украинскими дронами истребителей Су-57
Юсов подчеркнул, что успешная атака дронами на вражеские Су-57 была проведена на расстояние более чем в 600 км от украинской границы.
По его словам, сейчас уже подтверждена информация о значительных повреждениях у одного из передовых российских истребителей в результате атаки дронов.
Еще один самолет получил несколько менее значительные повреждения, однако все равно российским оккупантам придется отправлять его на ремонт.
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