За словами виконавчого віцепрезидента зі стратегічних цілей компанії Bell Джефрі Шлоссера, під час міжнародного авіасалону Фарнборо у Великій Британії компанія запропонувала Україні купити американські ударні гелікоптери Bell 407M.

Що відомо про ймовірну покупку Україною ударних вертольотів Bell 407M

Шлоссер не став розкривати деталі ймовірної угоди.

Він зазначив, що продаж вертольотів був запропонований Україні в рамках широкого проєкту.

За інформацією аналітиків Defense Express, Bell 407M - прагматична бойова машина, яка створена на базі цивільного вертольота 407.

Гелікоптер Bell 407M

Система управління озброєнням даних гелікоптерів підтримує використання високоточних ракет (AGM-114 Hellfire і APKWS), оптико-прицільну станцію для виявлення і наведення на цілі, кріплення для озброєння з 6 точками підвіски озброєння.

Також зазначається, що гелікоптер оснащений броньованими кріслами пілотів, балістично стійкими лопатями, системою герметизації паливної системи, засобами виявлення та протидії зенітним ракетам тощо.

Що відомо про технічні характеристики Bell 407M

максимальна крейсерська швидкість - до 246 км/год,

максимальна дальність польоту - до 624 км,

загальна корисна вага - 1156 кг,

максимальна злітна вага - 2381 кг (із зовнішнім вантажем 2722 кг).