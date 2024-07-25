За словами виконавчого віцепрезидента зі стратегічних цілей компанії Bell Джефрі Шлоссера, під час міжнародного авіасалону Фарнборо у Великій Британії компанія запропонувала Україні купити американські ударні гелікоптери Bell 407M.
Головні тези:
- Під час авіасалону у Великій Британії компанія Bell запропонувала Україні купити ударні вертольоти Bell 407M.
- Бойовий гелікоптер Bell 407M оснащений системою управління озброєнням, яка підтримує використання високоточних ракет і оптико-прицільної станції.
- Технічні характеристики Bell 407M включають максимальну швидкість до 246 км/год та максимальну дальність польоту до 624 км.
- Хоча Bell 407M не досягає ударних можливостей вертольотів AH-64 Apache і AH-1Z Viper, він відзначається більш доступною ціною.
- Україні можуть продати гелікоптери Bell 407M у рамках широкого проєкту, що відповідає потребам оборони країни.
Що відомо про ймовірну покупку Україною ударних вертольотів Bell 407M
Шлоссер не став розкривати деталі ймовірної угоди.
Він зазначив, що продаж вертольотів був запропонований Україні в рамках широкого проєкту.
За інформацією аналітиків Defense Express, Bell 407M - прагматична бойова машина, яка створена на базі цивільного вертольота 407.
Система управління озброєнням даних гелікоптерів підтримує використання високоточних ракет (AGM-114 Hellfire і APKWS), оптико-прицільну станцію для виявлення і наведення на цілі, кріплення для озброєння з 6 точками підвіски озброєння.
Також зазначається, що гелікоптер оснащений броньованими кріслами пілотів, балістично стійкими лопатями, системою герметизації паливної системи, засобами виявлення та протидії зенітним ракетам тощо.
Що відомо про технічні характеристики Bell 407M
максимальна крейсерська швидкість - до 246 км/год,
максимальна дальність польоту - до 624 км,
загальна корисна вага - 1156 кг,
максимальна злітна вага - 2381 кг (із зовнішнім вантажем 2722 кг).
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