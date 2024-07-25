По информации разведки Минобороны Великобритании, в результате удара украинских военных по парому "Славянин" в порту Кавказ оккупационная армия РФ испытывает значительные проблемы с логистикой.
Главные тезисы
- Удар украинских военных по парому “Славянин” в порту Кавказ усложнил логистические возможности оккупационной армии РФ.
- Паром “Славянин” играл ключевую роль в транспортировке грузов через Керченский пролив, его повреждение затруднило транспортировку топлива и оборудования.
- Логистические проблемы, вызванные ударом по парому, могут заставить Россию рисковать с возобновлением движения поездов с топливом через Керченский мост.
- Разведка Британии отметила, что паром “Славянин” имел наибольшую грузоподъемность среди трех российских паромов в районе Керченского пролива.
- России придется справляться с увеличением расходов и снижением гибкости в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив из-за повреждения парома 'Славянин'.
Как повлияла атака ВСУ на паром "Славянин" в порту Кавказ на логистику окупантов
В разведке Британии подчеркнули, что паром "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех российских паромов в районе Керченского пролива.
В Минобороны Великобритании отмечают, что после успешных ракетных ударов украинских военных 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома.
Есть ли еще паромы у россиян в районе Керченского пролива
"Славянин" был вновь введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 как единственный железнодорожный паром.
Также работают автомобильные паромы.
До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2024
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