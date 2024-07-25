По информации разведки Минобороны Великобритании, в результате удара украинских военных по парому "Славянин" в порту Кавказ оккупационная армия РФ испытывает значительные проблемы с логистикой.

Как повлияла атака ВСУ на паром "Славянин" в порту Кавказ на логистику окупантов

В разведке Британии подчеркнули, что паром "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех российских паромов в районе Керченского пролива.

В Минобороны Великобритании отмечают, что после успешных ракетных ударов украинских военных 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома.

Паром "Славянин"

Есть ли еще паромы у россиян в районе Керченского пролива

"Славянин" был вновь введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 как единственный железнодорожный паром.

Также работают автомобильные паромы.

До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

Выведение паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению расходов, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. По всей вероятности, России теперь придется рисковать движением поездов из топлива через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года, - отмечается в сводке разведки Минобороны Британии. Поделиться