По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, преступная армия РФ вывела корабли Черноморского флота из Азовского моря после поражения ВСУ парома "Славянин" в порту Кавказ.
Главные тезисы
- Армия РФ вывела корабли из Азовского моря после атаки ВСУ на паром “Славянин” в порту Кавказ
- Стратегические решения РФ по выведению кораблей из Черного и Азовского морей вызваны повреждением многих из них.
- Паром “Славянин” играл важную роль для военной логистики оккупантов, связывая материковую и крымскую железные дороги
- На данный момент в Черном море наблюдается присутствие только одной подлодки армии РФ.
Что известно о выводе армией РФ Черноморского флота из Азовского моря
Плетенчук отметил, что в настоящее время в Азовском море не фиксируют присутствие российских военных кораблей.
Спикер ВМС ВСУ добавил, что ВСУ поразили последний российский паром в Азовском море.
По его словам, на паромные перевозки у врага были положены четверти военной логистики, поскольку оккупанты перестали использовать для этого Крымский мост.
Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важен для окупантов.
Что происходит сейчас в Черном море
Он также описал текущую ситуацию в Черном море
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