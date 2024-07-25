Армия РФ вывела корабли из Азовского моря после поражения парома "Славянин"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ вывела корабли из Азовского моря после поражения парома "Славянин"

Черноморский флот
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, преступная армия РФ вывела корабли Черноморского флота из Азовского моря после поражения ВСУ парома "Славянин" в порту Кавказ.

Главные тезисы

  • Армия РФ вывела корабли из Азовского моря после атаки ВСУ на паром “Славянин” в порту Кавказ
  • Стратегические решения РФ по выведению кораблей из Черного и Азовского морей вызваны повреждением многих из них.
  • Паром “Славянин” играл важную роль для военной логистики оккупантов, связывая материковую и крымскую железные дороги
  • На данный момент в Черном море наблюдается присутствие только одной подлодки армии РФ. 

Что известно о выводе армией РФ Черноморского флота из Азовского моря

Плетенчук отметил, что в настоящее время в Азовском море не фиксируют присутствие российских военных кораблей.

Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то решили покинуть акваторию. Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это, конечно, в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль – провели радиус и поняли, что, по-видимому, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому – это единственная причина, но это единственный язык, который понимает наш враг, – язык силы, – подчеркнул Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что ВСУ поразили последний российский паром в Азовском море.

То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным таким элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой, – объясняет Плетенчук.

По его словам, на паромные перевозки у врага были положены четверти военной логистики, поскольку оккупанты перестали использовать для этого Крымский мост.

РФ вывела Черноморский флот из Азовского моря
Паром РФ "Славянин"

Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важен для окупантов.

Это довольно большой паром. Если цистернами, он мог брать на себя 50 условных вагонов, – объясняет спикер ВМС ВСУ.

Что происходит сейчас в Черном море

Он также описал текущую ситуацию в Черном море

В Черном море мы наблюдаем одну подлодку 136-го проекта. Это стала практика перехода к фактически присутствию в Черном море за счет именно подводных лодок. До этого довольно продолжительное время, более недели, вообще не было никаких единиц, но, конечно, покинуть полностью акваторию Черного моря они не могут себе позволить, разве что речь идет о надводных кораблях, - подчеркнул Плетенчук.

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