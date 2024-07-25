По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, преступная армия РФ вывела корабли Черноморского флота из Азовского моря после поражения ВСУ парома "Славянин" в порту Кавказ.

Что известно о выводе армией РФ Черноморского флота из Азовского моря

Плетенчук отметил, что в настоящее время в Азовском море не фиксируют присутствие российских военных кораблей.

Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то решили покинуть акваторию. Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это, конечно, в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль – провели радиус и поняли, что, по-видимому, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому – это единственная причина, но это единственный язык, который понимает наш враг, – язык силы, – подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Спикер ВМС ВСУ добавил, что ВСУ поразили последний российский паром в Азовском море.

То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным таким элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой, – объясняет Плетенчук. Поделиться

По его словам, на паромные перевозки у врага были положены четверти военной логистики, поскольку оккупанты перестали использовать для этого Крымский мост.

Паром РФ "Славянин"

Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важен для окупантов.

Это довольно большой паром. Если цистернами, он мог брать на себя 50 условных вагонов, – объясняет спикер ВМС ВСУ. Поделиться

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