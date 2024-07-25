За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, злочинна армія РФ вивела кораблі Чорноморського флоту з Азовського моря після ураження ЗСУ порому “Славянин” у порту Кавказ.

Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря

Плетенчук зазначив, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.

Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці, то наразі вирішили залишити акваторію. Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це, звісно, першою чергою, пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу, взяли циркуль – провели радіус та зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому – це єдина причина, та це єдина мова, яку розуміє наш ворог, - мова сили, - підкреслив Плетенчук. Поширити

Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.

Тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено два попередні залізничні пороми. Він використовувався в інтересах військової логістики РФ та був фактично єдиним таким елементом, який зв’язував материкову залізницю з кримською залізницею, - пояснює Плетенчук. Поширити

За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено ри чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.

Пором РФ "Славянин"

Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.

Це досить великий паром. Якщо цистернами, він міг брати на себе 50 умовних вагонів, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити

Що відбувається наразі у Чорному морі

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