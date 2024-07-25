За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, злочинна армія РФ вивела кораблі Чорноморського флоту з Азовського моря після ураження ЗСУ порому “Славянин” у порту Кавказ.
Головні тези:
- Чорноморський флот РФ виведений з Азовського моря після ураження порому "Славянин"
- Відомо про стратегічні рішення РФ з поводження кораблів у Чорному та Азовському морях
- ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі, який був важливим для окупантів
Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря
Плетенчук зазначив, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.
Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.
За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено ри чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.
Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.
Що відбувається наразі у Чорному морі
Він також описав поточну ситуацію у Чорному морі
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