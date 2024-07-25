Армія РФ вивела кораблі з Азовського моря після ураження порому "Славянин"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вивела кораблі з Азовського моря після ураження порому "Славянин"

Чорноморський флот
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, злочинна армія РФ вивела кораблі Чорноморського флоту з Азовського моря після ураження ЗСУ порому “Славянин” у порту Кавказ. 

Головні тези:

  • Чорноморський флот РФ виведений з Азовського моря після ураження порому "Славянин"
  • Відомо про стратегічні рішення РФ з поводження кораблів у Чорному та Азовському морях
  • ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі, який був важливим для окупантів

Що відомо про виведення армією РФ Чорноморського флоту з Азовського моря

Плетенчук зазначив, що наразі в Азовському морі не фіксують присутності російських військових кораблів.

Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці, то наразі вирішили залишити акваторію. Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це, звісно, першою чергою, пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу, взяли циркуль – провели радіус та зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому – це єдина причина, та це єдина мова, яку розуміє наш ворог, - мова сили, - підкреслив Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ додав, що ЗСУ уразили останній російський пором в Азовському морі.

Тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено два попередні залізничні пороми. Він використовувався в інтересах військової логістики РФ та був фактично єдиним таким елементом, який зв’язував материкову залізницю з кримською залізницею, - пояснює Плетенчук.

За його словами, на поромні перевезення у ворога було покладено ри чверті військової логістики, оскільки окупанти перестали використовувати для цього Кримський міст.

РФ вивела Чорноморський флот з Азовського моря
Пором РФ "Славянин"

Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.

Це досить великий паром. Якщо цистернами, він міг брати на себе 50 умовних вагонів, - пояснює речник ВМС ЗСУ.

Що відбувається наразі у Чорному морі

Він також описав поточну ситуацію у Чорному морі

У Чорному морі ми спостерігаємо один підводний човен 136-го проєкту. Це стала практику переходу до фактично присутності у Чорному морі за рахунок саме підводних човнів. До цього досить тривалий час, понад тиждень, взагалі не було ніяких одиниць, але, звісно, покинути повністю акваторію Чорного моря вони не собі не можуть дозволити, хіба що мова йде про надводні кораблі, - підкреслив Плетенчук.

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