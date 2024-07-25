Розвідка Британії розкрила наслідки удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту Кавказ
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії розкрила наслідки удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту Кавказ

Пором “Славянин”
Read in English
Джерело:  Міноборони Британії

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, внаслідок удару українських військових по порому "Славянин" у порту Кавказ окупаційна армія РФ матиме значні проблеми із логістикою. 

Головні тези:

  • Удар ЗСУ по порому “Славянин” у порту Кавказ суттєво ускладнив логістичні можливості окупаційної армії РФ.
  • Пором “Славянин” мав вирішальне значення для транспортування вантажів через Керченську протоку.
  • Пошкодження порому “Славянин” позначилося на маневреності Росії у транспортуванні палива та обладнання через Керченську протоку.
  • Логістичні проблеми, що виникли в армії РФ після удару, можуть змусити Росію ризикувати із поновленням руху поїздів з паливом через Керченський міст.

Як вплинула атака ЗСУ на пором "Славянин" у порту Кавказ на логістику окупантів

У розвідці Британії підкреслили, що пором "Славянин" має найбільшу вантажопідйомність з трьох наявних російських поромів в районі Керченської протоки.

В Міноборони Великої Британії зазначають, що після успішних ракетних ударів українських військових 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми.

В армії РФ виникли логістичні проблеми після ураження порому “Славянин”
Пором “Славянин”

Чи є ще пороми в росіян в районі Керченської протоки

"Славянин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором.

Також працюють автомобільні пороми.

До передислокації "Славянин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року, - зазначається у зведенні розвідки Міноборони Британії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"
Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ заявив про ураження порому "Славянин" у порту Кавказ
Генштаб ЗСУ
Удари ЗСУ по порту Кавказ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вивела кораблі з Азовського моря після ураження порому "Славянин"
Чорноморський флот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?