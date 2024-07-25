За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, внаслідок удару українських військових по порому "Славянин" у порту Кавказ окупаційна армія РФ матиме значні проблеми із логістикою.
Головні тези:
- Удар ЗСУ по порому “Славянин” у порту Кавказ суттєво ускладнив логістичні можливості окупаційної армії РФ.
- Пором “Славянин” мав вирішальне значення для транспортування вантажів через Керченську протоку.
- Пошкодження порому “Славянин” позначилося на маневреності Росії у транспортуванні палива та обладнання через Керченську протоку.
- Логістичні проблеми, що виникли в армії РФ після удару, можуть змусити Росію ризикувати із поновленням руху поїздів з паливом через Керченський міст.
Як вплинула атака ЗСУ на пором "Славянин" у порту Кавказ на логістику окупантів
У розвідці Британії підкреслили, що пором "Славянин" має найбільшу вантажопідйомність з трьох наявних російських поромів в районі Керченської протоки.
В Міноборони Великої Британії зазначають, що після успішних ракетних ударів українських військових 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми.
Чи є ще пороми в росіян в районі Керченської протоки
"Славянин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором.
Також працюють автомобільні пороми.
До передислокації "Славянин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/xsWo78hMKA #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jSuWu8TW1u
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-