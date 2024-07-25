За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, внаслідок удару українських військових по порому "Славянин" у порту Кавказ окупаційна армія РФ матиме значні проблеми із логістикою.

Як вплинула атака ЗСУ на пором "Славянин" у порту Кавказ на логістику окупантів

У розвідці Британії підкреслили, що пором "Славянин" має найбільшу вантажопідйомність з трьох наявних російських поромів в районі Керченської протоки.

В Міноборони Великої Британії зазначають, що після успішних ракетних ударів українських військових 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми.

Пором “Славянин”

Чи є ще пороми в росіян в районі Керченської протоки

"Славянин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором.

Також працюють автомобільні пороми.

До передислокації "Славянин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року, - зазначається у зведенні розвідки Міноборони Британії. Поширити