Кілька тисяч добровольців готові долучитися до "Українського легіону" у Польщі — Сікорський

Тисячі українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до “Українського легіону”.

Польща підготує добровольців для “Українського легіону”

Про створення” Українського легіону” оголосили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За інформацією міністра закордонних справ Радослава Сікорського, кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в “Українському легіоні” (новому добровольчому військовому підрозділі) в Польщі.

У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зазначив, що Польща займеться навчанням та екіпіруванням цих осіб, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад — заявив міністр. Поширити

Детально про “Український легіон” у Польщі

Угода про гарантії безпеки, підписана між Україною та Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців.

За словами президента України Володимира Зеленського, кожен такий громадянин України, який вирішить увійти до лав добровольчого легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Зі свого боку міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону — спеціального добровольчого підрозділу, який тренуватиметься на території Польщі для захисту України.