У Польщі занепокоєні тим, що тисячі українських чоловіків призовного віку можуть покинути країну відповідно до діючого в Україні закону про мобілізацію.
Головні тези:
- У Польщі стурбовані можливим виїздом українських чоловіків через закон про мобілізацію в Україні.
- Підвищення ризику обмеження доступу до консульських послуг призводить до того, що українським чоловікам доведеться покинути Польщу.
- Більшість українців в Польщі працюють у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.
- Польська влада стверджує, що не прийматиме рішень щодо збиття ракет РФ в українському повітряному просторі без дозволу НАТО.
- Питання ескалації війни між Росією та Україною вимагає консенсусу всієї НАТО, щоб уникнути небезпечних наслідків для обох сторін.
У Польщі бояться втратити працездатних українських чоловіків через закон про мобілізацію в Україні
За інформацією журналістів видання, у польському публічному просторі поширюється інформація про можливі масові виїзди українських чоловіків призовного віку з країни.
Зазначається, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, мають оновити дані до 17 липня, або їм буде обмежено доступ до консульських послуг.
Підкреслюється, що для українським чоловікам, чиї паспорти мають короткий термін дії, загрожує позбавлення можливості подорожувати та працювати після закінчення терміну дії документів.
За даними ZUS, на страховому обліку перебували на кінець березня 2024 року перебували 760 тис 200 українців, з них 52% – чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.
Чи буде Польща збивати ракети РФ у повітряному просторі України
За словами віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в інтерв’ю Польському Радіо, Варшава нездатна задовільнити прохання Києва щодо збиття ракет злочинної армії РФ в українському повітряному просторі без дозволу НАТО.
Косіняк-Камиш підкреслив, що наразі серед членів НАТО не має одностайної згоди щодо такого дозволу.
Посадовець нагадав: Україна вже давно виступає за те, щоб з території країн НАТО збивали російські ракети, котрі летять у західному напрямку.
Водночас він підкреслив, що Польща не ухвалюватиме жодних рішень з цього питання самостійно – потрібне рішення всього НАТО, а такого консенсусу в Альянсі немає.
Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі з приводу цього питання зазначив, що ніхто не хоче ескалації.
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