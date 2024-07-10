У Польщі занепокоєні можливим виїздом українських чоловіків через мобілізацію в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Польщі занепокоєні можливим виїздом українських чоловіків через мобілізацію в Україні

Українці у Польщі
Джерело:  Business Insider

У Польщі занепокоєні тим, що тисячі українських чоловіків призовного віку можуть покинути країну відповідно до діючого в Україні закону про мобілізацію. 

Головні тези:

  • У Польщі стурбовані можливим виїздом українських чоловіків через закон про мобілізацію в Україні.
  • Підвищення ризику обмеження доступу до консульських послуг призводить до того, що українським чоловікам доведеться покинути Польщу.
  • Більшість українців в Польщі працюють у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.
  • Польська влада стверджує, що не прийматиме рішень щодо збиття ракет РФ в українському повітряному просторі без дозволу НАТО.
  • Питання ескалації війни між Росією та Україною вимагає консенсусу всієї НАТО, щоб уникнути небезпечних наслідків для обох сторін.

У Польщі бояться втратити працездатних українських чоловіків через закон про мобілізацію в Україні

За інформацією журналістів видання, у польському публічному просторі поширюється інформація про можливі масові виїзди українських чоловіків призовного віку з країни.

Зазначається, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, мають оновити дані до 17 липня, або їм буде обмежено доступ до консульських послуг.

У Польщі бояться повернення українських чоловіків до України
Українські чоловіки в Польщі

Підкреслюється, що для українським чоловікам, чиї паспорти мають короткий термін дії, загрожує позбавлення можливості подорожувати та працювати після закінчення терміну дії документів.

Дивлячись на сьогоднішній закон, обмежений доступ до консульських послуг означатиме необхідність покинути Польщу. Якщо ми як країна діятимемо радикально щодо таких людей, вони почнуть переїжджати в менш репресивні країни Західної Європи, - підкреслив експерт ринку праці BBC та голова правління Weegree Group Гжегож Куліш.

За даними ZUS, на страховому обліку перебували на кінець березня 2024 року перебували 760 тис 200 українців, з них 52% – чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.

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За словами віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в інтерв’ю Польському Радіо, Варшава нездатна задовільнити прохання Києва щодо збиття ракет злочинної армії РФ в українському повітряному просторі без дозволу НАТО.

Косіняк-Камиш підкреслив, що наразі серед членів НАТО не має одностайної згоди щодо такого дозволу.

Посадовець нагадав: Україна вже давно виступає за те, щоб з території країн НАТО збивали російські ракети, котрі летять у західному напрямку.

Водночас він підкреслив, що Польща не ухвалюватиме жодних рішень з цього питання самостійно – потрібне рішення всього НАТО, а такого консенсусу в Альянсі немає.

Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі з приводу цього питання зазначив, що ніхто не хоче ескалації.

Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати шляхи, як зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б не добре для українців, це було б не добре для поляків, це було б не добре для всіх. Ми не хочемо давати російському диктатору Володимиру Путіну аргументи, що війну спровокувало НАТО, що це війна між Росією та Заходом або між Росією та США, - пояснив Кірбі.

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