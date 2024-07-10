В Польше обеспокоены тем, что тысячи украинских мужчин призывного возраста могут покинуть страну в соответствии с действующим в Украине законом о мобилизации.

В Польше боятся потерять трудоспособных украинских мужчин из-за закона о мобилизации в Украине

По информации журналистов, в польском публичном пространстве распространяется информация о возможных массовых выездах украинских мужчин призывного возраста из страны.

Отмечается, что находящиеся за рубежом украинские мужчины, в частности в Польше, должны обновить данные до 17 июля, или им будет ограничен доступ к консульским услугам.

Украинские мужчины в Польше

Подчеркивается, что для украинских мужчин, чьи паспорта имеют короткий срок действия, грозит лишение возможности путешествовать и работать по истечении срока действия документов.

Глядя на закон, ограниченный доступ к консульским услугам будет означать необходимость покинуть Польшу. Если мы, как страна, будем действовать радикально в отношении таких людей, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы, - подчеркнул эксперт рынка труда BBC и председатель правления Weegree Group Гжегож Кулиш. Поделиться

По данным ZUS, на страховом учете состояли на конец марта 2024 находились 760 тыс 200 украинцев, из них 52% - мужчины. Большинство из них работают в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

Будет ли Польша сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины

По словам вице-премьер-министра, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в интервью Польскому Радио, Варшава не способна удовлетворить просьбы Киева по сбитию ракет преступной армии РФ в украинском воздушном пространстве без разрешения НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что в настоящее время среди членов НАТО нет единого согласия относительно такого разрешения.

Чиновник напомнил: Украина уже давно выступает за то, чтобы с территории стран НАТО сбивали летящие в западном направлении российские ракеты.

В то же время, он подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно – нужно решение всего НАТО, а такого консенсуса в Альянсе нет.

Спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби по этому поводу отметил, что никто не хочет эскалации.