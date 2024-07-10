В Польше обеспокоены возможным выездом украинских мужчин из-за мобилизации в Украине
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В Польше обеспокоены возможным выездом украинских мужчин из-за мобилизации в Украине

Украинцы в Польше
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Источник:  Business Insider

В Польше обеспокоены тем, что тысячи украинских мужчин призывного возраста могут покинуть страну в соответствии с действующим в Украине законом о мобилизации.

Главные тезисы

  • Польша обеспокоена возможным выездом тысяч украинских мужчин из-за закона о мобилизации в Украине
  • Ограничение доступа к консульским услугам угрожает украинским мужчинам в Польше, работающим в различных отраслях
  • Возможная эскалация войны между Россией и Украиной требует консенсуса НАТО для избежания опасных последствий
  • Беспокойство в Польше вызывает вопрос сбивания ракет в украинском воздушном пространстве.
  • Украинцы, находящиеся в Польше, могут столкнуться с проблемами при истечении срока действия паспортов и ограничением возможности работы и путешествий

В Польше боятся потерять трудоспособных украинских мужчин из-за закона о мобилизации в Украине

По информации журналистов, в польском публичном пространстве распространяется информация о возможных массовых выездах украинских мужчин призывного возраста из страны.

Отмечается, что находящиеся за рубежом украинские мужчины, в частности в Польше, должны обновить данные до 17 июля, или им будет ограничен доступ к консульским услугам.

В Польше боятся возвращения украинских мужчин в Украину
Украинские мужчины в Польше

Подчеркивается, что для украинских мужчин, чьи паспорта имеют короткий срок действия, грозит лишение возможности путешествовать и работать по истечении срока действия документов.

Глядя на закон, ограниченный доступ к консульским услугам будет означать необходимость покинуть Польшу. Если мы, как страна, будем действовать радикально в отношении таких людей, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы, - подчеркнул эксперт рынка труда BBC и председатель правления Weegree Group Гжегож Кулиш.

По данным ZUS, на страховом учете состояли на конец марта 2024 находились 760 тыс 200 украинцев, из них 52% - мужчины. Большинство из них работают в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

Будет ли Польша сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины

По словам вице-премьер-министра, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в интервью Польскому Радио, Варшава не способна удовлетворить просьбы Киева по сбитию ракет преступной армии РФ в украинском воздушном пространстве без разрешения НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что в настоящее время среди членов НАТО нет единого согласия относительно такого разрешения.

Чиновник напомнил: Украина уже давно выступает за то, чтобы с территории стран НАТО сбивали летящие в западном направлении российские ракеты.

В то же время, он подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно – нужно решение всего НАТО, а такого консенсуса в Альянсе нет.

Спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби по этому поводу отметил, что никто не хочет эскалации.

Никто не желает эскалации этой войны. Мы хотим искать пути, как сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы не хорошо для украинцев, это было бы не хорошо полякам, это было бы не хорошо для всех. Мы не хотим давать российскому диктатору Владимиру Путину аргументы, что войну спровоцировало НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США, – пояснил Кирби.

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