В Польше обеспокоены тем, что тысячи украинских мужчин призывного возраста могут покинуть страну в соответствии с действующим в Украине законом о мобилизации.
Главные тезисы
- Польша обеспокоена возможным выездом тысяч украинских мужчин из-за закона о мобилизации в Украине
- Ограничение доступа к консульским услугам угрожает украинским мужчинам в Польше, работающим в различных отраслях
- Возможная эскалация войны между Россией и Украиной требует консенсуса НАТО для избежания опасных последствий
- Беспокойство в Польше вызывает вопрос сбивания ракет в украинском воздушном пространстве.
- Украинцы, находящиеся в Польше, могут столкнуться с проблемами при истечении срока действия паспортов и ограничением возможности работы и путешествий
В Польше боятся потерять трудоспособных украинских мужчин из-за закона о мобилизации в Украине
По информации журналистов, в польском публичном пространстве распространяется информация о возможных массовых выездах украинских мужчин призывного возраста из страны.
Отмечается, что находящиеся за рубежом украинские мужчины, в частности в Польше, должны обновить данные до 17 июля, или им будет ограничен доступ к консульским услугам.
Подчеркивается, что для украинских мужчин, чьи паспорта имеют короткий срок действия, грозит лишение возможности путешествовать и работать по истечении срока действия документов.
По данным ZUS, на страховом учете состояли на конец марта 2024 находились 760 тыс 200 украинцев, из них 52% - мужчины. Большинство из них работают в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.
Будет ли Польша сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины
По словам вице-премьер-министра, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в интервью Польскому Радио, Варшава не способна удовлетворить просьбы Киева по сбитию ракет преступной армии РФ в украинском воздушном пространстве без разрешения НАТО.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что в настоящее время среди членов НАТО нет единого согласия относительно такого разрешения.
Чиновник напомнил: Украина уже давно выступает за то, чтобы с территории стран НАТО сбивали летящие в западном направлении российские ракеты.
В то же время, он подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно – нужно решение всего НАТО, а такого консенсуса в Альянсе нет.
Спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби по этому поводу отметил, что никто не хочет эскалации.
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