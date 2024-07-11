Несколько тысяч добровольцев готовы присоединиться к "Украинскому легиону" в Польше - Сикорский

Польша подготовит добровольцев для Украинского легиона

О создании Украинского легиона объявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По информации министра иностранных дел Радослава Сикорского, несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе (новом добровольческом военном подразделении) в Польше.

В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев. У нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправлены в бой, не будучи должным образом обучены и экипированы. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Сикорский отметил, что Польша займется обучением и экипировкой этих лиц, а затем добровольцы будут предоставлены Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад, — заявил министр. Поделиться

Подробно об "Украинском легионе" в Польше

Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное между Украиной и Польшей, предусматривает создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, каждый гражданин Украины, который решит войти в ряды добровольческого легиона, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Со своей стороны министр обороны Рустем Умеров призвал всех находящихся в Европе украинцев присоединиться к Украинскому легиону — специальному добровольческому подразделению, которое будет тренироваться на территории Польши для защиты Украины.