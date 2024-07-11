Несколько тысяч добровольцев готовы присоединиться к "Украинскому легиону" в Польше - Сикорский

Тысячи украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание вступить в Украинский легион.
Главные тезисы
- Польша экипирует и будет заниматься обучением добровольцев для Украинского легиона.
- Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей предусматривает создание добровольческого легиона с возможным участием иностранцев.
- Украинцы, которые присоединятся к легиону, могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины для защиты страны.
- Добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС и оснащение украинских международных партнеров.
Польша подготовит добровольцев для Украинского легиона
О создании Украинского легиона объявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.
По информации министра иностранных дел Радослава Сикорского, несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе (новом добровольческом военном подразделении) в Польше.
Сикорский отметил, что Польша займется обучением и экипировкой этих лиц, а затем добровольцы будут предоставлены Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.
Подробно об "Украинском легионе" в Польше
Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное между Украиной и Польшей, предусматривает создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, каждый гражданин Украины, который решит войти в ряды добровольческого легиона, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины.
Со своей стороны министр обороны Рустем Умеров призвал всех находящихся в Европе украинцев присоединиться к Украинскому легиону — специальному добровольческому подразделению, которое будет тренироваться на территории Польши для защиты Украины.
Он отметил, что добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС, а также легион будет оснащен лучшим оборудованием от украинских международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.
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