Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и конфликта с другими государствами ЕС его собственная страна стала очень уязвимой и оказалась в изоляции.

Позиция Орбана наносит вред в первую очередь Венгрии.

Как подчеркивают журналисты издания Visegrad Insight, Сикорский подчеркнул, что на прошлой неделе Венгрия не получила поддержки со стороны представителей других стран ЕС, когда предлагала варианты разрешения конфликта относительно ограничения Украиной транзита нефти российского "Лукойла".

Они выглядят изолированно, когда именно просят Европу о солидарности в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что тяжело завоевать друзей, если кто-то излучает эгоизм, – подчеркивает глава МИД Польши. Поделиться

Радослав Сикорский

В материале издания также подчеркивается, что Орбан поддерживает тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а его так называемые мирные инициативы и визит в Москву вызвали возмущение со стороны других европейских стран.

Я не вижу, как эта венгерская симметрия – расположение между Москвой и Брюсселем – увеличивает рычаги влияния Венгрии. Вместо этого она раздражает всех остальных, – отмечает Сикорский. Поделиться

Кроме того, Орбан во время своего выступления на ежегодной встрече в Беилле-Тушнаде (Румыния) предложил свое видение нового мирового порядка при поддержке Китая и потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Премьер-министр Венгрии также цинично обвинил Польшу в якобы продлении бизнеса с российскими компаниями с помощью посредников.

В ответ заместитель Сикорского Владислав Теофил Бартошевский отрицал обвинения Орбана и предложил его стране выйти из ЕС.

В свою очередь, на такое заявление отреагировал глава венгерского МИД Петер Сиярто, который считает, что такая реакция Польши свидетельствует якобы о правильности слов Орбана.

Государственный секретарь иностранных дел Польши резко отреагировал на вчерашнее выступление в Беилле-Тушнаде. Реакция доказывает правду изречения, которое говорит: правда в глаза колет. С целью сохранения польско-венгерского братства мы долго терпели провокации и лицемерие нынешней польской власти, но пока стакан полный, - заявляет Сиярто. Поделиться

По словам Сиярто, Польша тоже якобы закупает российскую нефть.

Пока нынешнее польское правительство судит и обвиняет нас за то, что мы импортируем нефть из России, абсолютно необходимой для работы страны, если мы внимательно присмотримся к списку покупателей одной из крупнейших российских нефтяных компаний, мы обязательно найдем Поляков там тоже. Проблем с этим не было бы, потому что энергоснабжение в конечном счете имеет физические основы, но если так получилось, то не стоит лицемерить и не стоит винить других, – цинично заявляет глава МИД Венгрии. Поделиться

Сикорский исключает вероятность мирных переговоров с кремлевским режимом Путина

По словам главы МИД Польши, достижение мира в развязанной Россией преступной войне против Украины невозможно с участием кремлевского руководства диктатора Владимира Путина, которое нарушило международное право и должно нести ответственность за военные преступления.

Сикорский подчеркнул, что ОБСЕ возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны.