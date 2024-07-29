Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и конфликта с другими государствами ЕС его собственная страна стала очень уязвимой и оказалась в изоляции.
Главные тезисы
- Пророссийская политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает возмущение в Польше и других странах ЕС.
- Венгрия оказалась в изоляции из-за пророссийской позиции своего лидера, что делает ее уязвимой и ставит в противоречие с другими государствами ЕС.
- В политическом противостоянии между Польшей и Венгрией возникают вопросы энергетической безопасности и сотрудничества с российскими компаниями.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский исключает возможность мирных переговоров с кремлевским режимом Путина из-за нарушений международного права и военных преступлений против Украины.
- Предложения и действия Орбана вызывают разногласия в Европе и могут привести к ухудшению отношений между странами ЕС.
Позиция Орбана наносит вред в первую очередь Венгрии.
Как подчеркивают журналисты издания Visegrad Insight, Сикорский подчеркнул, что на прошлой неделе Венгрия не получила поддержки со стороны представителей других стран ЕС, когда предлагала варианты разрешения конфликта относительно ограничения Украиной транзита нефти российского "Лукойла".
В материале издания также подчеркивается, что Орбан поддерживает тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а его так называемые мирные инициативы и визит в Москву вызвали возмущение со стороны других европейских стран.
Кроме того, Орбан во время своего выступления на ежегодной встрече в Беилле-Тушнаде (Румыния) предложил свое видение нового мирового порядка при поддержке Китая и потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Премьер-министр Венгрии также цинично обвинил Польшу в якобы продлении бизнеса с российскими компаниями с помощью посредников.
В ответ заместитель Сикорского Владислав Теофил Бартошевский отрицал обвинения Орбана и предложил его стране выйти из ЕС.
В свою очередь, на такое заявление отреагировал глава венгерского МИД Петер Сиярто, который считает, что такая реакция Польши свидетельствует якобы о правильности слов Орбана.
По словам Сиярто, Польша тоже якобы закупает российскую нефть.
Сикорский исключает вероятность мирных переговоров с кремлевским режимом Путина
По словам главы МИД Польши, достижение мира в развязанной Россией преступной войне против Украины невозможно с участием кремлевского руководства диктатора Владимира Путина, которое нарушило международное право и должно нести ответственность за военные преступления.
Сикорский подчеркнул, что ОБСЕ возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны.
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