Венгрия облегчает условия въезда на свою территорию для граждан России и Белоруссии. Их, в частности, включили в программу "национальной карты".
Главные тезисы
- Венгрия облегчила въезд на свою территорию для граждан России и Белоруссии, включив их в программу “национальной карты”.
- Программа “национальной карты” позволяет работать в Венгрии на два года с возможностью продления, причем без специальной проверки на европейском уровне.
- Венгрия получила критику со стороны некоторых стран ЕС за сотрудничество с Россией, в то время как другие страны, такие как Финляндия, ограничивают въезд для россиян.
- Представители Польши выразили недовольство позицией Венгрии и предложили выход из ЕС и НАТО для создания союза с российским диктатором, что вызвало напряженность в отношениях между странами.
Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов
Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты".
Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.
Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка владельцев национальной карты не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.
Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями.
Другие страны ЕС, такие как Финляндия, больше не позволяют россиянам въезжать в страну. Правительство в Хельсинки оправдывает попытки России дестабилизировать границу и страны ЕС.
Как Европа реагирует на сотрудничество Венгрии с РФ
На днях в Министерстве иностранных дел Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Такова была реакция страны на то, что Орбан раскритиковал "ложную" политику ЕС и НАТО, а также "лицемерие" Польши.
Также представитель польского МИД Теофил Бартошевский добавил, что в отличие от Венгрии его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".
По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, позиция Венгрии раздражает всех остальных членов Европейского союза. В настоящее время страна выглядит все более изолированной в ЕС.
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