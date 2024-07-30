Венгрия облегчает условия въезда на свою территорию для граждан России и Белоруссии. Их, в частности, включили в программу "национальной карты".

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты".

Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка владельцев национальной карты не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.

Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями.

Другие страны ЕС, такие как Финляндия, больше не позволяют россиянам въезжать в страну. Правительство в Хельсинки оправдывает попытки России дестабилизировать границу и страны ЕС.

Как Европа реагирует на сотрудничество Венгрии с РФ

На днях в Министерстве иностранных дел Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Такова была реакция страны на то, что Орбан раскритиковал "ложную" политику ЕС и НАТО, а также "лицемерие" Польши.

Также представитель польского МИД Теофил Бартошевский добавил, что в отличие от Венгрии его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, позиция Венгрии раздражает всех остальных членов Европейского союза. В настоящее время страна выглядит все более изолированной в ЕС.