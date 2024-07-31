Угорщина заблокувала заяву ЄС про вибори у Венесуелі

Євросоюз не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето.

Чому Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про вибори у Венесуелі

Як зазначається, президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем виборів 28 липня з 51% голосів проти 44% у його опонента Едмундо Гонсалеса Урруті.

Однак уряд не зміг пояснити підрахунок і перевірку результатів.

Чере це ЄС планував спільну заяву щодо виборів, але позиція Будапешта цьому завадила, повідомили виданню два чиновники.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель опублікував власну заяву, зазначивши, що "достовірні звіти спостерігачів вказують на численні недоліки та порушення" під час виборів".

Дані, які опозиція Венесуели надала громадськості, радикально відрізняються від результатів, оголошених владою країни, — заявив Боррель. Поширити

Зрозумівши, що Угорщина, швидше за все, залишиться непоступливою, Боррель опублікував 30 липня повторну заяву від свого імені, замість того, щоб шукати підтримки у 27 країн-членів ЄС.

Дані, які (венесуельська) опозиція надала громадськості, свідчать про радикально відмінні результати від тих, які оголосила влада країни, — йдеться у другій заяві Борреля. Поширити

Як зазначається, вето Угорщини підкреслює фундаментальний недолік зовнішньої політики ЄС, згідно з яким рішення — включаючи потенційні майбутні санкції проти Венесуели — повинні бути одноголосно узгоджені між 27 країнами-членами. Деякі країни, такі як Німеччина, виступають за прийняття зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.

Що відомо про вибори в Венесуелі

29 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%

У звʼязку з цим у Венесуелі тривають масштабні протести. У той час Мадуро заявив, що у Венесуелі "знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру".