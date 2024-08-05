Група депутатів Європарламенту закликає керівництво ЄС виключили Угорщину із Шенгенської зони через рішення Будапешту щодо видачі віз громадянам Росії та Білорусі.

Що відомо про ймовірне виключення Угорщини із Шенгенської зони

Зазначається, що депутат з Чехії Дануша Нерудова та литовський політик Пятрас Ауштревічус направили лист представникам Єврокомісії із вимогою терміново розслідувати наслідки рішення угорської влади щодо дозволу на видачу віз громадянам Білорусі та Росії.

Політики зазначають, що рішення Угорщини загрожує діяльності Шенгенської зони у якості безпечного простору для громадян.

Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах, - йдеться у листі чеських та литовських політиків. Поширити

Віктор Орбан

Підкреслюється, що інші країни ЄС мають право не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.

На вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.

Що відомо про скандальні дії Угорщини щодо дозволу на видачу віз росіянам і білорусам

Євросоюз почав публічно вимагати від Угорщини пояснень щодо її рішення стосовно пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Офіційний Брюссель також попередив, що збирається діяти, якщо виявить конкретні загрози для блоку.

Лист з вимогами до Будапешту надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

За словами політикині, вона розділяє занепокоєння щодо ризиків для безпеки Європейського Союзу.

Кілька тижнів тому Віктор Орбан підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, зокрема на Росію та Білорусь.