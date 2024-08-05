Група депутатів Європарламенту закликає керівництво ЄС виключили Угорщину із Шенгенської зони через рішення Будапешту щодо видачі віз громадянам Росії та Білорусі.
Головні тези:
- Група депутатів Європарламенту вимагає виключити Угорщину з Шенгенської зони через видачу віз громадянам Росії та Білорусі.
- Угорщина може бути позбавлена доступу до Шенгенської зони, якщо уряд не змінить свою політику відносно видачі віз.
- Дії Угорщини стосовно видачі віз росіянам та білорусам викликають загрозу для безпеки Європейського Союзу.
- Євросоюз почав публічно вимагати пояснень від Угорщини та може застосувати нові заходи захисту європейських громадян.
- Угорщина може зіткнутися із контролем на кордоні від інших країн ЄС, якщо не внесе зміни у візовий режим для громадян Росії та Білорусі.
Що відомо про ймовірне виключення Угорщини із Шенгенської зони
Зазначається, що депутат з Чехії Дануша Нерудова та литовський політик Пятрас Ауштревічус направили лист представникам Єврокомісії із вимогою терміново розслідувати наслідки рішення угорської влади щодо дозволу на видачу віз громадянам Білорусі та Росії.
Політики зазначають, що рішення Угорщини загрожує діяльності Шенгенської зони у якості безпечного простору для громадян.
Підкреслюється, що інші країни ЄС мають право не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.
На вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.
Що відомо про скандальні дії Угорщини щодо дозволу на видачу віз росіянам і білорусам
Євросоюз почав публічно вимагати від Угорщини пояснень щодо її рішення стосовно пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Офіційний Брюссель також попередив, що збирається діяти, якщо виявить конкретні загрози для блоку.
Лист з вимогами до Будапешту надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.
За словами політикині, вона розділяє занепокоєння щодо ризиків для безпеки Європейського Союзу.
Кілька тижнів тому Віктор Орбан підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, зокрема на Росію та Білорусь.
Імміграційна програма дає можливість громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати змогу працювати в Угорщині.
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