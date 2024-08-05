Группа депутатов Европарламента призывает руководство ЕС исключить Венгрию из Шенгенской зоны из-за решения Будапешта о выдаче виз гражданам России и Беларуси.
Главные тезисы
- Группа депутатов Европарламента призывает исключить Венгрию из Шенгенской зоны из-за выдачи виз гражданам России и Беларуси.
- Венгрия рискует лишиться доступа к Шенгенской зоне, если не изменит политику в отношении выдачи виз.
- Действия Венгрии вызывают угрозу безопасности ЕС, что приводит к требованиям новых мер защиты европейских граждан.
- Политики Евросоюза поднимают вопрос о введении контроля на границе для Венгрии, если та не изменит свою визовую политику.
- Евросоюз предупреждает Венгрию о возможном исключении из Шенгенской зоны и подсчитывает поддержку других стран ЕС в этом вопросе.
Что известно о вероятном исключении Венгрии из Шенгенской зоны
Отмечается, что депутат из Чехии Дануша Нерудова и литовский политик Пятрас Ауштревичюс направили письмо представителям Еврокомиссии с требованием срочно расследовать последствия решения венгерских властей о разрешении на выдачу виз гражданам Беларуси и России.
Политики отмечают, что решение Венгрии чревато деятельностью Шенгенской зоны в качестве безопасного пространства для граждан.
Подчеркивается, что другие страны ЕС вправе не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе Венгрии.
На вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, в том числе подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.
Что известно о скандальных действиях Венгрии по разрешению на выдачу виз россиянам и белорусам
Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси.
Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.
Письмо с требованиями в Будапешт направила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.
По словам политики, она разделяет обеспокоенность рисками для безопасности Европейского Союза.
Несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь.
Иммиграционная программа дает возможность гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы работать в Венгрии.
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