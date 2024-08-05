Группа депутатов Европарламента призывает руководство ЕС исключить Венгрию из Шенгенской зоны из-за решения Будапешта о выдаче виз гражданам России и Беларуси.

Что известно о вероятном исключении Венгрии из Шенгенской зоны

Отмечается, что депутат из Чехии Дануша Нерудова и литовский политик Пятрас Ауштревичюс направили письмо представителям Еврокомиссии с требованием срочно расследовать последствия решения венгерских властей о разрешении на выдачу виз гражданам Беларуси и России.

Политики отмечают, что решение Венгрии чревато деятельностью Шенгенской зоны в качестве безопасного пространства для граждан.

Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны подвергнуть сомнению венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах, - говорится в письме чешских и литовских. политиков Поделиться

Виктор Орбан

Подчеркивается, что другие страны ЕС вправе не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе Венгрии.

На вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, в том числе подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.

Что известно о скандальных действиях Венгрии по разрешению на выдачу виз россиянам и белорусам

Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси.

Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.

Письмо с требованиями в Будапешт направила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

По словам политики, она разделяет обеспокоенность рисками для безопасности Европейского Союза.

Несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь.