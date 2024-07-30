Это не Киев. В Венгрии придумали новую теорию заговора касательно запрета транзита роснефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Это не Киев. В Венгрии придумали новую теорию заговора касательно запрета транзита роснефти

Петер Сийярто
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Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал утверждать, что это Евросоюз, а не Украина, принял решение о запрете транзита нефти российской компании "ЛУКойл" по украинской территории.

Главные тезисы

  • Глава МИД Венгрии придумал новую теорию заговора на фоее запрета транзита роснефти через Украину.
  • Виновником, по словам дипломата, является Еврокомиссия, которая намеренно создала ситуацию для "шантажа" двух стран-членов ЕС.
  • Венгрия готовится заблокировать 6,5 миллиарда евро выплат для Украины из-за нового конфликта.

Венгрия снова ищет "виновных" на фоне дефицита российской нефти

Венгерский дипломат пожаловался на то, что после жалоб Будапешта и Братиславы "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности для двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

На фоне последних событий приспешник Виктора Орбана придумал сразу два "объяснения".

Одно из них, как заявил Петер Сийярто, может заключаться в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".

Второе — "это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Еврокомиссия, а не украинское правительство, хотела шантажировать две страны, выступающие за мир и отказывающиеся от передачи вооружений", — написал глава МИД Венгрии.

Более того, Петер Сийярто потребовал, чтобы Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляен лично и немедленно рассказали правду:.

Просил ли Брюссель у Киева запретить поставки нефти? И если нет, то почему Еврокомиссия не принимает никаких мер уже больше недели? — поинтересовался дипломат.

Венгрия угрожает заблокировать деньги для Украины

По словам Петера Сийярто, официальный Будапешт будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.

Он также подчеркнул, что шантаж продлится до тех пор, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Я также четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира, потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

Что важно понимать, Будапешт и Братислава начали шантажировать ЕС, поскольку хотят усилить давление на Киев.

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