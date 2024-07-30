Это не Киев. В Венгрии придумали новую теорию заговора касательно запрета транзита роснефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал утверждать, что это Евросоюз, а не Украина, принял решение о запрете транзита нефти российской компании "ЛУКойл" по украинской территории.
Главные тезисы
- Глава МИД Венгрии придумал новую теорию заговора на фоее запрета транзита роснефти через Украину.
- Виновником, по словам дипломата, является Еврокомиссия, которая намеренно создала ситуацию для "шантажа" двух стран-членов ЕС.
- Венгрия готовится заблокировать 6,5 миллиарда евро выплат для Украины из-за нового конфликта.
Венгрия снова ищет "виновных" на фоне дефицита российской нефти
Венгерский дипломат пожаловался на то, что после жалоб Будапешта и Братиславы "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности для двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".
На фоне последних событий приспешник Виктора Орбана придумал сразу два "объяснения".
Одно из них, как заявил Петер Сийярто, может заключаться в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".
Более того, Петер Сийярто потребовал, чтобы Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляен лично и немедленно рассказали правду:.
Венгрия угрожает заблокировать деньги для Украины
По словам Петера Сийярто, официальный Будапешт будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.
Он также подчеркнул, что шантаж продлится до тех пор, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".
Что важно понимать, Будапешт и Братислава начали шантажировать ЕС, поскольку хотят усилить давление на Киев.
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