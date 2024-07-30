Це не Київ. В Угорщині вигадали нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Це не Київ. В Угорщині вигадали нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти

Петер Сійярто
Джерело:  online.ua

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав стверджувати, що це Євросоюз, а не Україна, ухвалив рішення щодо заборони транзиту нафти російської компанії "Лукойл" українською територією.

Головні тези:

  • Глава МЗС Угорщини вигадав нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти через Україну.
  • Винуватцем, за словами дипломата, є Єврокомісія, яка навмисно створила ситуацію для “шантажу” двох країн-членів ЄС.
  • Угорщина готується заблокувати 6,5 мільярда євро виплат для України через конфлікт щодо транзиту нафти.

Угорщина знову шукає “винних” на тлі дефіциту російської нафти

Угорський дипломат поскаржився на те, що після скарг Будапешту та Братислави "Єврокомісія нічого не зробила", попри, мовляв, "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

На тлі останніх подій поплічник Віктора Орбана вигадав одразу два “пояснення”.

Одне з них, як заявив Петер Сійярто, може полягати "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".

Друге — "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь", — написав глава МЗС Угорщини.

Ба більше, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто та негайно розповіли правду:.

Чи просив Брюссель у Києва заборонити постачання нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?" — поцікавився дипломат.

Угорщина погрожує заблокувати гроші для України

За словами Петера Сійярто, офіційний Будапешт буде блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.

Він також наголосив, що шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не розв'яже це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Що також важливо розуміти, Будапешт та Братислава почали шантажувати ЄС, оскільки хочуть посилити тиск на Київ.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина почала шантажувати ЄС на тлі конфлікту з Україною
ЄС та Угорщина
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина взяла рекордний кредит у банках Китаю
Угорщина
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Безвихідна ситуація. Угорщина лютує через рішення України та "брак" роснафти
нафтопровід "Дружба"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?