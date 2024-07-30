Це не Київ. В Угорщині вигадали нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав стверджувати, що це Євросоюз, а не Україна, ухвалив рішення щодо заборони транзиту нафти російської компанії "Лукойл" українською територією.
Головні тези:
- Глава МЗС Угорщини вигадав нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти через Україну.
- Винуватцем, за словами дипломата, є Єврокомісія, яка навмисно створила ситуацію для “шантажу” двох країн-членів ЄС.
- Угорщина готується заблокувати 6,5 мільярда євро виплат для України через конфлікт щодо транзиту нафти.
Угорщина знову шукає “винних” на тлі дефіциту російської нафти
Угорський дипломат поскаржився на те, що після скарг Будапешту та Братислави "Єврокомісія нічого не зробила", попри, мовляв, "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".
На тлі останніх подій поплічник Віктора Орбана вигадав одразу два “пояснення”.
Одне з них, як заявив Петер Сійярто, може полягати "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".
Ба більше, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто та негайно розповіли правду:.
Угорщина погрожує заблокувати гроші для України
За словами Петера Сійярто, офіційний Будапешт буде блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.
Він також наголосив, що шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".
Що також важливо розуміти, Будапешт та Братислава почали шантажувати ЄС, оскільки хочуть посилити тиск на Київ.
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