Це не Київ. В Угорщині вигадали нову теорію змови щодо заборони транзиту роснафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав стверджувати, що це Євросоюз, а не Україна, ухвалив рішення щодо заборони транзиту нафти російської компанії "Лукойл" українською територією.

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Угорський дипломат поскаржився на те, що після скарг Будапешту та Братислави "Єврокомісія нічого не зробила", попри, мовляв, "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

На тлі останніх подій поплічник Віктора Орбана вигадав одразу два “пояснення”.

Одне з них, як заявив Петер Сійярто, може полягати "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".

Друге — "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь", — написав глава МЗС Угорщини. Поширити

Ба більше, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто та негайно розповіли правду:.

Чи просив Брюссель у Києва заборонити постачання нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?" — поцікавився дипломат. Поширити

Угорщина погрожує заблокувати гроші для України

За словами Петера Сійярто, офіційний Будапешт буде блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.

Він також наголосив, що шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не розв'яже це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

Що також важливо розуміти, Будапешт та Братислава почали шантажувати ЄС, оскільки хочуть посилити тиск на Київ.