Венгрия отказалась объяснять ЕС решение о выдаче виз россиянам
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Венгрия отказалась объяснять ЕС решение о выдаче виз россиянам

Виктор Орбан
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Источник:  Euractiv

Власти Венгрии не дали руководству ЕС объяснений относительно решения об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.

Главные тезисы

  • Решение о распространении программы ускоренной выдачи виз гражданам России и Беларуси вызывает недовольство в ЕС.
  • Упрощение визового режима для россиян и белорусов может увеличить риск шпионажа в Евросоюзе.
  • Венгрия отказывается предоставить объяснения Евросоюзу относительно решения об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.
  • Нарушение баланса в безопасности Евросоюза может привести к действиям со стороны ЕС в случае угроз.
  • Иммиграционная программа Венгрии, предоставляющая “национальные карты” для работы россиянам и белорусам, вызывает серьезные опасения в Евросоюзе.

Венгрия отказывается предоставлять ЕС объяснение по выдаче виз россиянам и белорусам

По информации журналистов издания, еще в начале августа комиссар по внутренним делам Льва Йоганссон отправила письмо венгерскому коллеге Шандору Пинтеру и просьбой предоставить объяснения по внесению изменений в иммиграционные правила страны и упрощению визового режима для граждан из России и Беларуси.

Такие схемы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашей общей зоны без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности, - отметила Йоганссон.

Венгрия не дала объяснений ЕС о выдаче виз россиянам и белорусам
Виктор Орбан

Йоганссон попросила Будапешт ответить в дополнение с вопросами "не позднее 19 августа".

Однако, как сообщил представитель Европейской комиссии Euractiv, по состоянию на вторую половину дня понедельника ответ еще не поступил.

Что известно о реакции ЕС на решение Венгрии относительно выдачи виз россиянам и белорусам

Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси.

Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.

Илва Йоганссон убеждена, что смягчение визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Именно поэтому она решила направить команде венгерского лидера Виктора Орана письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.

Более того, несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, в частности на Россию и Беларусь.

Что важно понимать, иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии.

Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

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