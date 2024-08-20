Власти Венгрии не дали руководству ЕС объяснений относительно решения об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.
Главные тезисы
- Решение о распространении программы ускоренной выдачи виз гражданам России и Беларуси вызывает недовольство в ЕС.
- Упрощение визового режима для россиян и белорусов может увеличить риск шпионажа в Евросоюзе.
- Венгрия отказывается предоставить объяснения Евросоюзу относительно решения об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.
- Нарушение баланса в безопасности Евросоюза может привести к действиям со стороны ЕС в случае угроз.
- Иммиграционная программа Венгрии, предоставляющая “национальные карты” для работы россиянам и белорусам, вызывает серьезные опасения в Евросоюзе.
Венгрия отказывается предоставлять ЕС объяснение по выдаче виз россиянам и белорусам
По информации журналистов издания, еще в начале августа комиссар по внутренним делам Льва Йоганссон отправила письмо венгерскому коллеге Шандору Пинтеру и просьбой предоставить объяснения по внесению изменений в иммиграционные правила страны и упрощению визового режима для граждан из России и Беларуси.
Йоганссон попросила Будапешт ответить в дополнение с вопросами "не позднее 19 августа".
Однако, как сообщил представитель Европейской комиссии Euractiv, по состоянию на вторую половину дня понедельника ответ еще не поступил.
Что известно о реакции ЕС на решение Венгрии относительно выдачи виз россиянам и белорусам
Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси.
Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.
Илва Йоганссон убеждена, что смягчение визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
Именно поэтому она решила направить команде венгерского лидера Виктора Орана письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.
Более того, несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, в частности на Россию и Беларусь.
Что важно понимать, иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии.
Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-