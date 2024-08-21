В Венгрии будут действовать более жесткие требования к украинским беженцам

В Венгрии вступило в силу новое постановление правительства, которое ужесточает требования к беженцам из Украины. Да, теперь льготы от страны будут получать только украинцы, которые приехали непосредственно с места боевых действий.

Венгрия уменьшает помощь украинским беженцам

Согласно новому закону, право на государственную поддержку, охватывающую бесплатное жилье и базовую ежемесячную сумму, сохраняется только у украинцев, чей последний официальный адрес в Украине был в районе, где непосредственно происходили боевые действия.

Новый закон ограничивает государственную поддержку украинцев теми, кто происходит из частей Украины, непосредственно пострадавших от боевых действий, вызванных вторжением РФ. Поделиться

Правительственное постановление № 134 вносит изменения в законодательство, действовавшее до 2022 года и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В списке, который будет ежемесячно обновлять правительство Венгрии, есть 13 регионов Украины.

Сколько из 31 тысячи украинцев, проживающих в Венгрии, пострадают в результате нового закона, неизвестно. Правозащитные группы говорят, что наиболее уязвимы представители ромского этнического меньшинства из самого западного Закарпатской области, которые все еще живут в приютах, которые теперь закроют.

Их положение осложняется тем, что многие имеют двойное украинско-венгерское гражданство. Издание утверждает, что "это делает их непригодными для получения убежища в других странах ЕС".

Венгрия упростила условия въезда для граждан РФ и РБ

Венгрия упростила условия для въезда для граждан Российской Федерации и Беларуси. После визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой национальной карты — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство среди соседей Венгрии. Поделиться

Еврокомиссия попросила Венгрию объяснить, каким образом страна намерена пускать к себе по упрощенной процедуре граждан Беларуси и России и как будут выполняться требования по въезду в Шенгенскую зону.