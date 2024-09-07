Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сотням тысяч украинских мигрантов стоит как можно раньше выходить на работу. Причем начинать можно с неполного рабочего дня.
Главные тезисы
- Олаф Шольц призывает украинских мигрантов в Германии выходить на работу и предлагает начинать с неполного рабочего дня.
- В Германии уже работает более 200 тыс украинцев по программе Job-Turbo, однако есть еще несколько сотен тыс, нуждающихся в работе.
- В немецком обществе обсуждается вопрос об уменьшении соцвыплат для мигрантов и усилении трудовой интеграции.
Шольц призывает украинцев в Германии выходить на работу
Канцлер затронул эту тему во время встречи с избирателями в Тельтове, земля Бранденбург.
Благодаря интеграционной правительственной программе Job-Turbo уже более 200 тыс украинцев вышли на работу в Германии.
Канцлер признал, что не все украинские могут быстро получить необходимые разрешения для выхода на работу. Он предложил начать с неполного рабочего дня.
Необходимые сертификаты и разрешения можно получить позже, считает Шольц. Такая практика существует в других европейских странах.
Шольц возложил ответственность за ситуацию на федеральные земли и работодателей.
Украинцы в Германии
В этой европейской стране зарегистрировано около 1 млн 650 тыс украинцев. Почти все уехали в Германию из-за начала полномасштабной войны в Украине.
Большое количество мигрантов стало вызовом для страны. Поэтому некоторые политики сосредоточились на способах решения этой проблемы.
Звучали призывы к более равномерному распределению мигрантов по странам ЕС. Однако эффективного механизма до сих пор не разработали.
В последние месяцы в немецком обществе поднимается вопрос об уменьшении соцвыплат для мигрантов.
Многие украинцы, которые приехали в Германию из-за войны, до сих пор живут в приютах и получают соцвыплаты, однако не работают. Их призывают выходить на работу.
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