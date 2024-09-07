Шольц призывает украинских мигрантов в Германии выходить на работу

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сотням тысяч украинских мигрантов стоит как можно раньше выходить на работу. Причем начинать можно с неполного рабочего дня.

Шольц призывает украинцев в Германии выходить на работу

Канцлер затронул эту тему во время встречи с избирателями в Тельтове, земля Бранденбург.

Благодаря интеграционной правительственной программе Job-Turbo уже более 200 тыс украинцев вышли на работу в Германии.

Но добавилось еще несколько сотен тысяч... Поэтому я хочу, чтобы работа была проделана. Олаф Шольц Канцлер Германии

Канцлер признал, что не все украинские могут быстро получить необходимые разрешения для выхода на работу. Он предложил начать с неполного рабочего дня.

Необходимые сертификаты и разрешения можно получить позже, считает Шольц. Такая практика существует в других европейских странах.

Шольц возложил ответственность за ситуацию на федеральные земли и работодателей.

Украинцы в Германии

В этой европейской стране зарегистрировано около 1 млн 650 тыс украинцев. Почти все уехали в Германию из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Большое количество мигрантов стало вызовом для страны. Поэтому некоторые политики сосредоточились на способах решения этой проблемы.

Звучали призывы к более равномерному распределению мигрантов по странам ЕС. Однако эффективного механизма до сих пор не разработали.

В последние месяцы в немецком обществе поднимается вопрос об уменьшении соцвыплат для мигрантов.

Многие украинцы, которые приехали в Германию из-за войны, до сих пор живут в приютах и получают соцвыплаты, однако не работают. Их призывают выходить на работу.