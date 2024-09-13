Прем’єр Британії відповів на погрози Путіна щодо війни РФ проти НАТО
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Прем’єр Британії відповів на погрози Путіна щодо війни РФ проти НАТО

Стармер
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Джерело:  The Guardian

Британський лідер Кір Стармер уперше відреагував на залякування нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про те, що будь-яке використання британських ракет дальнього радіуса дії на російській території призведе до війни НАТО з Росією.

Головні тези:

  • Прем’єр Британії не злякався погроз Путіна та наголосив на праві України на самооборону.
  • Британський лідер планує переговори з американським президентом для обговорення можливостей допомоги Україні.
  • Володимир Путін намагається залякати союзників України, заявляючи про участь НАТО у війні з Росією.

Стармер не злякався нових погроз Путіна

Британський лідер звернув увагу на те, що російський диктатор Путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який момент.

Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії

За його словами, Лондон надав "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні захистити себе від агресії ворога.

Кір Стармер наголосив, що він вирішив провести переговори з американським лідером Джо Байденом, адже “існують подальші дискусії про природу цих можливостей".

Глава британського уряду додав, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, однак зазначив, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають в стратегічному контексті".

У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події, як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії

Як Путін намагався залякати союзників України

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що дозвіл на удари України далекобійними ракетами по російській території в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

На переконання нелегітимного президента РФ, це означає зовсім інше, тому що українська армія, мовляв, "не може" сама здійснювати такі удари.

Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів — загалом, із натовських супутників, — бідкається Путін.

Диктатор також заявив, що Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

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