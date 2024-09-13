Прем’єр Британії відповів на погрози Путіна щодо війни РФ проти НАТО

Британський лідер Кір Стармер уперше відреагував на залякування нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про те, що будь-яке використання британських ракет дальнього радіуса дії на російській території призведе до війни НАТО з Росією.
Головні тези:
- Прем’єр Британії не злякався погроз Путіна та наголосив на праві України на самооборону.
- Британський лідер планує переговори з американським президентом для обговорення можливостей допомоги Україні.
- Володимир Путін намагається залякати союзників України, заявляючи про участь НАТО у війні з Росією.
Стармер не злякався нових погроз Путіна
Британський лідер звернув увагу на те, що російський диктатор Путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який момент.
За його словами, Лондон надав "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні захистити себе від агресії ворога.
Кір Стармер наголосив, що він вирішив провести переговори з американським лідером Джо Байденом, адже “існують подальші дискусії про природу цих можливостей".
Глава британського уряду додав, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, однак зазначив, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають в стратегічному контексті".
Як Путін намагався залякати союзників України
Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що дозвіл на удари України далекобійними ракетами по російській території в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.
На переконання нелегітимного президента РФ, це означає зовсім інше, тому що українська армія, мовляв, "не може" сама здійснювати такі удари.
Диктатор також заявив, що Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".
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