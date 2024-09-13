Атака РФ на Україну 13 вересня. Сили ППО розкрили деталі повітряного бою

Уночі 13 вересня російські загарбники атакували мирні українські міста та села десятками дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона України змогла успішно знищити майже всі ворожі цілі.
Головні тези:
- У ніч на 13 вересня 2024 року армія РФ здійснила атаку, використавши 26 ударних БпЛА типу «Shahed».
- Протиповітряна оборона України знищила щонайменше 24 ворожі цілі.
- Енергетична інфраструктура у шести областях України потрапила під удар ворога протягом 12 вересня.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 13 вересня 2024 року армія РФ здійснила атаку, використавши для цього 26 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим).
Щоб знищити ворожі цілі були задіяні: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України.
Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося збити 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.
Російські загарбники атакували енергооб'єкти у шести областях України
Протягом минулої доби під удар ворога потрапила цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.
Цю інформацію підтверджує пресслужба Міненерго.
На Донеччині під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти
У Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.
На Одещині також відключалася повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.
У Івано-Франківській області у результаті атаки дронів був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.
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