Атака РФ на Україну 13 вересня. Сили ППО розкрили деталі повітряного бою

Уночі 13 вересня російські загарбники атакували мирні українські міста та села десятками дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона України змогла успішно знищити майже всі ворожі цілі.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 13 вересня 2024 року армія РФ здійснила атаку, використавши для цього 26 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим).

Щоб знищити ворожі цілі були задіяні: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України.

Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося збити 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Російські загарбники атакували енергооб'єкти у шести областях України

Протягом минулої доби під удар ворога потрапила цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Цю інформацію підтверджує пресслужба Міненерго.