Атака РФ на Україну 13 вересня. Сили ППО розкрили деталі повітряного бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну 13 вересня. Сили ППО розкрили деталі повітряного бою

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО
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Уночі 13 вересня російські загарбники атакували мирні українські міста та села десятками дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона України змогла успішно знищити майже всі ворожі цілі.

Головні тези:

  • У ніч на 13 вересня 2024 року армія РФ здійснила атаку, використавши 26 ударних БпЛА типу «Shahed».
  • Протиповітряна оборона України знищила щонайменше 24 ворожі цілі.
  • Енергетична інфраструктура у шести областях України потрапила під удар ворога протягом 12 вересня.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 13 вересня 2024 року армія РФ здійснила атаку, використавши для цього 26 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим).

Щоб знищити ворожі цілі були задіяні: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України.

Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося збити 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Російські загарбники атакували енергооб'єкти у шести областях України

Протягом минулої доби під удар ворога потрапила цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Цю інформацію підтверджує пресслужба Міненерго.

  • На Донеччині під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти

  • У Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

  • На Одещині також відключалася повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

  • У Івано-Франківській області у результаті атаки дронів був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

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