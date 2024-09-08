Атака РФ на Николаевку — погибли двое волонтеров

7 сентября российские захватчики сбросили авиабомбы на гостиницу в Николаевке Донецкой области. По состоянию на 15:30 8 сентября известно о по меньшей мере двух погибших.
Главные тезисы
- Атака российских захватчиков на Николаевку привела к гибели двух волонтеров.
- Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в связи с нарушением Россией законов и обычаев войны.
- Российские захватчики активно обстреливают населенные пункты Донецкой области, что приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела мужчин
Как сообщают представители местных властей, в отеле на момент атаки находились харьковские зооволонтеры, приехавшие бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.
Согласно предварительным данным, армия РФ нанесла удары несколькими КАБами.
Впоследствии Донецкая областная прокуратура официально сообщила, что из-под завалов гостиницы удалось разблокировать тела двух мужчин.
Также сообщается, что российские оккупанты совершили атаку авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Всего за прошедшие сутки российские захватчики 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
Бахмутский район. В Торецкой ТГ солдаты РФ убили 2 человека, повреждены 4 дома. В Северске поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов и многоэтажка.
Покровский район. В Курахово под удары врага попали многоэтажки, частные дома, промзона. В Горняке армия РФ ранила 4 человека, а также повредила дома на 4 улицах. В Мирнограде повреждено 5 многоэтажек и 2 админздания. В Покровске повреждено предприятие и админздание. В Гродовской ТГ разрушены 4 дома.
Краматорский район. В Лимане поврежден дом, еще один — в Редкодубе. В Екатериновке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 2 объекта; еще 1 человек ранен в Новой Полтавке. В Константиновке 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.
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