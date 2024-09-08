Атака РФ на Миколаївку — загинули двоє волонтерів

Російські загарбники скинули авіабомби на готель у Миколаївці Донецької області 7 вересня. Станом на 15:30 8 вересня відомо про щонайменше двох загиблих.
Головні тези:
- Атака російських загарбників на Миколаївку призвела до загибелі двох волонтерів.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у зв'язку з порушенням Росією законів та звичаїв війни.
- Російські загарбники активно обстрілюють населені пункти Донеччини, що призводить до руйнувань та жертв серед мирного населення.
З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла чоловіків
Як повідомляють представники місцевої влади, у готелі на момент атаки знаходилися харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.
Згідно з попередніми даними, армія РФ завдала ударів кількома КАБами.
Згодом Донецька обласна прокуратура офіційно повідомила, що з-під завалів готелю вдалося деблокувати тіла двох чоловіків.
Також повідомляється, що російські окупанти здійснили атаку авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.
Що відомо про ситуацію у Донецькій області
Загалом протягом минулої доби російські загарбники 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Бахмутський район. У Торецькій ТГ солдати РФ вбиои 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.
Покровський район. У Кураховому під удари ворога потрапили багатоповерхівки, приватні будинки, промзона. У Гірнику армія РФ поранила 4 людини, а також пошкодила будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство і адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще один — у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об'єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-