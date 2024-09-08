Атака РФ на Миколаївку — загинули двоє волонтерів
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Миколаївку — загинули двоє волонтерів

наслідки удару РФ
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Джерело:  Донецька облдержадміністація

Російські загарбники скинули авіабомби на готель у Миколаївці Донецької області 7 вересня. Станом на 15:30 8 вересня відомо про щонайменше двох загиблих.

Головні тези:

  • Атака російських загарбників на Миколаївку призвела до загибелі двох волонтерів.
  • Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у зв'язку з порушенням Росією законів та звичаїв війни.
  • Російські загарбники активно обстрілюють населені пункти Донеччини, що призводить до руйнувань та жертв серед мирного населення.

З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла чоловіків

Як повідомляють представники місцевої влади, у готелі на момент атаки знаходилися харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

Згідно з попередніми даними, армія РФ завдала ударів кількома КАБами.

Згодом Донецька обласна прокуратура офіційно повідомила, що з-під завалів готелю вдалося деблокувати тіла двох чоловіків.

Також повідомляється, що російські окупанти здійснили атаку авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Що відомо про ситуацію у Донецькій області

Загалом протягом минулої доби російські загарбники 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ солдати РФ вбиои 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin/

Покровський район. У Кураховому під удари ворога потрапили багатоповерхівки, приватні будинки, промзона. У Гірнику армія РФ поранила 4 людини, а також пошкодила будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство і адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin/

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще один — у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об'єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.

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