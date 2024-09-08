У Бєлгороді РФ пролунала потужна "бавовна", виникло кілька пожеж — відео

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів у Бєлгороді 8 вересня.

Росіяни скаржаться на вибухи у Бєлгороді

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу протиповітряної оборони в регіоні, а також оголошення ракетної небезпеки.

Вибухи було чути як у Бєлгороді, так і в області. У мережі з'явилися кадри пожеж, які росіяни пов'язують з можливими "прильотами". У кількох місцях спостерігається сильне задимлення.

За словами губернатора, село Нікольське під Бєлгородом нібито двічі зазнало атаки. Він стверджує, що внаслідок удару дрона на території одного з виробничих підприємств загорівся ангар, і дах будівлі обвалився.

У місті Білгороді осколком пробито покрівлю офісної будівлі. Також в одному МКД пошкоджено скління, осколками посічено 2 легкові автомобілі. Служби вже займаються ліквідацією наслідків. Значних ушкоджень не виявлено, — повідомив Гладков. Поширити

Попередні вибухи в Бєлгороді РФ

2 вересня у російському Бєлгороді також лунали вибухи. Зокрема Гладков заявив про нібито роботу ППО у Бєлгороді та в регіоні.

У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля, — заявляє губернатор. Поширити

За його словами, у населеному пункті Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автівки.

При цьому російський чиновник традиційно і цинічно звинувачує в атаці Україну.