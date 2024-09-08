У Бєлгороді РФ пролунала потужна "бавовна", виникло кілька пожеж — відео

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів у Бєлгороді 8 вересня.
Головні тези:
- У Бєлгороді РФ пролунала серія потужних вибухів, які призвели до пожеж та значних руйнувань.
- Губернатор області повідомив про нібито роботу протиповітряної оборони та оголосив ракетну небезпеку.
- У мережі з'явилися кадри пожеж та задимлення, пов'язані з можливими дроновими атаками.
Росіяни скаржаться на вибухи у Бєлгороді
Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу протиповітряної оборони в регіоні, а також оголошення ракетної небезпеки.
Вибухи було чути як у Бєлгороді, так і в області. У мережі з'явилися кадри пожеж, які росіяни пов'язують з можливими "прильотами". У кількох місцях спостерігається сильне задимлення.
За словами губернатора, село Нікольське під Бєлгородом нібито двічі зазнало атаки. Він стверджує, що внаслідок удару дрона на території одного з виробничих підприємств загорівся ангар, і дах будівлі обвалився.
Попередні вибухи в Бєлгороді РФ
2 вересня у російському Бєлгороді також лунали вибухи. Зокрема Гладков заявив про нібито роботу ППО у Бєлгороді та в регіоні.
За його словами, у населеному пункті Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автівки.
При цьому російський чиновник традиційно і цинічно звинувачує в атаці Україну.
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