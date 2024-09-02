Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів у Бєлгороді зранку, 2 вересня.

Що відомо про потужну бавовну у Бєлгороді

Гладков заявив про роботу ППО у Бєлгороді та в регіоні.

У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля, - заявляє губернатор. Поширити

За його словами, у населеному пункті Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автівки.

При цьому російський чиновник традиційно і цинічно звинувачує в атаці Україну.

РосЗМІ зі свого боку заявляють, що серед пошкоджених об’єктів нібито дитсадок у Бєлгороді.

Що відомо про удари України по об’єктах на території РФ

Аналітики Forbes зазначають, що Україна заради досягнення перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні націлилась на енергетику країни-агресорки.

Наприкінці серпня злочинна армія РФ знову масовано атакувала енергетичні об’єкти в Україні, а вніч на 1 вересня Україна у відповідь атакувала дронами електростанції в Москві, а також нафтобази та НПЗ.

Зараз в України є варіанти, оскільки вона була успішною на початковому етапі цього вторгнення, - підкреслює старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони Центру аналізу європейської політики Ніко Ланге. Поширити

За даними ЗМІ, у 2020 році доходи Росії від нафти та газу склали 219 млрд доларів. Разом на ці два сектори припадає 60% російського експорту та 40% федерального бюджету.