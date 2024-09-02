У Бєлгороді в РФ зранку пролунала потужна бавовна — відео
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У Бєлгороді в РФ зранку пролунала потужна бавовна — відео

Бавовна у Бєлгороді
Джерело:  online.ua

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів у Бєлгороді зранку, 2 вересня. 

Головні тези:

  • Губернатор Бєлгороду заявив про серію потужних вибухів у місті, є пошкодження соціальних та комерційних об'єктів.
  • Україна наносить удари по об'єктах на території Росії для досягнення перемоги у конфлікті.
  • Росія отримує значні доходи від нафти та газу, тому атаки на енергетику країни-агресорки проводяться з боку України.
  • Зеленський віддає перевагу ескалації конфлікту, у той час як Путін розраховує на перемогу у війні на виснаження.
  • Триваюча війна може вплинути на політичну та економічну ситуацію в Росії та привести до зміни керівництва.

Що відомо про потужну бавовну у Бєлгороді

Гладков заявив про роботу ППО у Бєлгороді та в регіоні.

У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля, - заявляє губернатор.

За його словами, у населеному пункті Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автівки.

При цьому російський чиновник традиційно і цинічно звинувачує в атаці Україну.

РосЗМІ зі свого боку заявляють, що серед пошкоджених об’єктів нібито дитсадок у Бєлгороді.

Що відомо про удари України по об’єктах на території РФ

Аналітики Forbes зазначають, що Україна заради досягнення перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні націлилась на енергетику країни-агресорки.

Наприкінці серпня злочинна армія РФ знову масовано атакувала енергетичні об’єкти в Україні, а вніч на 1 вересня Україна у відповідь атакувала дронами електростанції в Москві, а також нафтобази та НПЗ.

Зараз в України є варіанти, оскільки вона була успішною на початковому етапі цього вторгнення, - підкреслює старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони Центру аналізу європейської політики Ніко Ланге.

За даними ЗМІ, у 2020 році доходи Росії від нафти та газу склали 219 млрд доларів. Разом на ці два сектори припадає 60% російського експорту та 40% федерального бюджету.

Отже, чим закінчиться ця війна? Президент України Зеленський вважає, що його країна повинна посилити ескалацію, щоб деескалувати, тактику, яка передбачає захоплення російських земель і вилучення критично важливих російських енергетичних активів. Однак Путін вірить, що може виграти війну на виснаження. Але якою ціною? Чим довше це триває, тим біднішою стає Росія і тим беззубішою виглядає. Це може розширити можливості людей і скинути диктатора, - підкреслюється у матеріалі видання.

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