Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів у Бєлгороді зранку, 2 вересня.
Головні тези:
- Губернатор Бєлгороду заявив про серію потужних вибухів у місті, є пошкодження соціальних та комерційних об'єктів.
- Україна наносить удари по об'єктах на території Росії для досягнення перемоги у конфлікті.
- Росія отримує значні доходи від нафти та газу, тому атаки на енергетику країни-агресорки проводяться з боку України.
- Зеленський віддає перевагу ескалації конфлікту, у той час як Путін розраховує на перемогу у війні на виснаження.
- Триваюча війна може вплинути на політичну та економічну ситуацію в Росії та привести до зміни керівництва.
Що відомо про потужну бавовну у Бєлгороді
Гладков заявив про роботу ППО у Бєлгороді та в регіоні.
За його словами, у населеному пункті Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автівки.
При цьому російський чиновник традиційно і цинічно звинувачує в атаці Україну.
РосЗМІ зі свого боку заявляють, що серед пошкоджених об’єктів нібито дитсадок у Бєлгороді.
Що відомо про удари України по об’єктах на території РФ
Аналітики Forbes зазначають, що Україна заради досягнення перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні націлилась на енергетику країни-агресорки.
Наприкінці серпня злочинна армія РФ знову масовано атакувала енергетичні об’єкти в Україні, а вніч на 1 вересня Україна у відповідь атакувала дронами електростанції в Москві, а також нафтобази та НПЗ.
За даними ЗМІ, у 2020 році доходи Росії від нафти та газу склали 219 млрд доларів. Разом на ці два сектори припадає 60% російського експорту та 40% федерального бюджету.
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