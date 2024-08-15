РФ хоче перекинути додаткові війська для захисту Бєлгородської області

Внаслідок наступу ЗСУ в Курській області Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області. Зокрема до регіону хочуть перекинути додаткові сили та засоби.

Росіяни намагаються укріпити Бєлгородську область

Як повідомили в Міноборони РФ, міністр оборони Андрій Бєлоусов провів нараду щодо "забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Російський чиновник заявив, що йдеться про нібито “підвищення ефективності системи управління військами”, а також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань у Бєдгородській області.

Він пообіцяв, що "особисто контролюватиме" виконання плану військового командування РФ.

Яка ситуація у Бєлгородській області РФ

15 серпня росіяни запровадили у Бєлгородській області режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Перед цим 10 серпня одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі наступу українських військ у Курській області.

Стало відомо, що біженців, евакуйованих з Курської область РФ, вирішили поселити у тимчасово окупованій Росією Запорізької області України.

Нагадаємо, 12 серпня український лідер Володимир Зеленський вперше офіційно прокоментував події, які відбувалися протягом останнього тижня на російській Курщині.