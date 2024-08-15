РФ хоче перекинути додаткові війська для захисту Бєлгородської області

Внаслідок наступу ЗСУ в Курській області Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області. Зокрема до регіону хочуть перекинути додаткові сили та засоби.
Головні тези:
- Росія планує перекинути додаткові сили та засоби для захисту Бєлгородської області внаслідок наступу ЗСУ в Курській області.
- РФ ухвалила рішення ввести режим надзвичайної ситуації федерального рівня у Бєлгородській області після наступу українських військ.
- Український лідер Володимир Зеленський називає наступ ЗСУ по Курському напрямку фіналом для Путіна, що може мати катастрофічні наслідки для Росії.
- Ситуація в Бєлгородській області стає все напруженішою, а плани РФ на майбутнє викликають обурення та занепокоєння у міжнародній спільноті.
Росіяни намагаються укріпити Бєлгородську область
Як повідомили в Міноборони РФ, міністр оборони Андрій Бєлоусов провів нараду щодо "забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.
Російський чиновник заявив, що йдеться про нібито “підвищення ефективності системи управління військами”, а також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань у Бєдгородській області.
Він пообіцяв, що "особисто контролюватиме" виконання плану військового командування РФ.
Яка ситуація у Бєлгородській області РФ
15 серпня росіяни запровадили у Бєлгородській області режим надзвичайної ситуації федерального рівня.
Перед цим 10 серпня одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.
Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі наступу українських військ у Курській області.
Стало відомо, що біженців, евакуйованих з Курської область РФ, вирішили поселити у тимчасово окупованій Росією Запорізької області України.
Нагадаємо, 12 серпня український лідер Володимир Зеленський вперше офіційно прокоментував події, які відбувалися протягом останнього тижня на російській Курщині.
Прорив ЗСУ він назвав фіналом війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.
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