У Бєлгородській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації

Яка ситуація у Бєлгородській області РФ

ЯК повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, обстановка в регіоні "продовжує залишатися вкрай складною та напруженою".

Російський чиновник розповів, що режим НС регіонального рівня оголошується на всій території області з метою "додаткового захисту населення, надання додаткових заходів підтримки постраждалим".

Крім того, губернатор ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити НС у Бєлгородській області й на федеральному рівні.

Що цьому передувало

10 серпня одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі наступу українських військ у Курській області.

Стало відомо, що біженців, евакуйованих з Курської область РФ, вирішили поселити у тимчасово окупованій Росією Запорізької області України.

Нагадаємо, 12 серпня український лідер Володимир Зеленський вперше офіційно прокоментував події, які відбувалися протягом останнього тижня на російській Курщині.

Прорив ЗСУ він назвав фіналом війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.