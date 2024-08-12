Росіяни заявили про прорив ЗСУ в ще одному районі Бєлгородської області

У прикордонному районі Білгородської області оголосили евакуацію

Як заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, на кордоні Краснояружського району зафіксовано активність ЗСУ. У звʼязку з цим там оголосили евакуацію.

У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця, — пише Гладков. Поширити

РосЗМІ зазначають, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі російські військові блогери повідомляли ще в 11 серпня.

Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, — приблизно 45 км.

Що відомо про наступ ЗСУ на Курщині

6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

8 серпня російське Міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.

10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.

11 серпня Міноборони РФ почало стверджувати, що російські війська нібито запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області.

Варто звернути увагу на те, що знаходяться приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

Таким чином влада РФ де-факто підтвердила, що ЗСУ змогли дійти вглиб Курського прикордонного району.

За словами британських журналістів, у Сумській області вони стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухаються в бік Росії.