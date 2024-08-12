Россияне заявили о прорыве ВСУ в еще одном районе Белгородской области

В приграничном районе Белгородской области объявили эвакуацию

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ. В этой связи там объявили эвакуацию.

У нас тревожное утро. Активность врага на границе Красноярского района… Начинаем перемещение жителей Красноярского района в более безопасные места, — пишет Гладков. Поделиться

РосСМИ отмечают, что об атаке одного украинского подразделения на пограничную деревню Колотиловка в Красноярском районе российские военные блоггеры сообщали еще в 11 августа.

Красноярский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части, — примерно 45 км.

Что известно о наступлении ВСУ на Курщине

6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что опрокинуло к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о вытеснении войны на территорию агрессора.

11 августа Минобороны РФ начало утверждать, что российские войска якобы предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпине и Общий Колодец Курской области.

Следует обратить внимание на то, что находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.

Таким образом, власти РФ де-факто подтвердили, что ВСУ смогли дойти вглубь Курского приграничного района.

По словам британских журналистов, в Сумской области они стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и движущихся танков в сторону России.