Россияне заявили о прорыве ВСУ в еще одном районе Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 12 августа объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района.
Главные тезисы
- Губернатор Белгородской области объявил начало эвакуации населения приграничного района в связи с активностью ВСУ.
- Украинские военные продвигаются на территорию российской границы.
- Британские журналисты стали свидетелями передвижения бронетранспортеров и танков в сторону России из Сумской области.
В приграничном районе Белгородской области объявили эвакуацию
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ. В этой связи там объявили эвакуацию.
РосСМИ отмечают, что об атаке одного украинского подразделения на пограничную деревню Колотиловка в Красноярском районе российские военные блоггеры сообщали еще в 11 августа.
Красноярский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части, — примерно 45 км.
Что известно о наступлении ВСУ на Курщине
6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что опрокинуло к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о вытеснении войны на территорию агрессора.
11 августа Минобороны РФ начало утверждать, что российские войска якобы предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпине и Общий Колодец Курской области.
Следует обратить внимание на то, что находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.
Таким образом, власти РФ де-факто подтвердили, что ВСУ смогли дойти вглубь Курского приграничного района.
По словам британских журналистов, в Сумской области они стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и движущихся танков в сторону России.
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