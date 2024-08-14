В Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня был введен на всей территории Белгородской области РФ.

Какая ситуация в Белгородской области

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обстановка в регионе "продолжает оставаться крайне сложной и напряженной".

Российский чиновник рассказал, что режим ЧС регионального уровня объявляется на всей территории области с целью "дополнительной защиты населения, предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим".

Кроме того, губернатор инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.

Что этому предшествовало

10 августа сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Такое решение российская сторона приняла на фоне наступления украинских войск в Курской области.

Стало известно, что беженцев, эвакуированных из Курской области РФ, решили поселить во временно оккупированной Россией Запорожской области Украины.

Напомним, 12 августа украинский лидер Владимир Зеленский впервые официально прокомментировал события, происходившие в течение последней недели на российской Курщине.

Прорыв ВСУ он назвал финалом войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.