РФ хочет перебросить дополнительные войска для защиты Белгородской области

В результате наступления ВСУ в Курской области Россия хочет укрепить защиту Белгородской области. В частности, в регион хотят опрокинуть дополнительные силы и средства.

Россияне пытаются укрепить Белгородскую область

Как сообщили в Минобороны РФ, министр обороны Андрей Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Российский чиновник заявил, что речь идет о якобы "повышении эффективности системы управления войсками", а также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач в Бедгородской области.

Он пообещал, что "лично будет контролировать" выполнение плана военного командования РФ.

Какая ситуация в Белгородской области

15 августа россияне ввели в Белгородской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Перед этим 10 августа сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Такое решение российская сторона приняла на фоне наступления украинских войск в Курской области.

Стало известно, что беженцев, эвакуированных из Курской области РФ, решили поселить во временно оккупированной Россией Запорожской области Украины.

Напомним, 12 августа украинский лидер Владимир Зеленский впервые официально прокомментировал события, происходившие в течение последней недели на российской Курщине.