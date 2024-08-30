У Бєлгороді лунають вибухи та вирують пожежі — відео

У російському Бєлгороді ввечері 30 серпня повідомляють лунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони та пряме влучання снаряда.

“Бавовна” у Бєлгороді: що відомо

Як скаржаться місцеві жителі, у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста.

Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Бєлгороді та Бєлгородському районі, Шебекіно та Шебекинському окрузі.

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста, — заявив Гладков.

За його словами, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина. Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено семеро мирних жителів.

За попередньою інформацією, у місті Бєлгороді є прямі влучання в МКБ, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Бєлгородському районі в селищі Дубове горять два приватні будинки. Поширити

Після гучних вибухів навпроти торгового центру горить таунхаус. Сильний вогонь охопив будівлю поряд із «Сіті-Моллом».

Є версія, що в Бєлгороді сама російська ППО відпрацювала по цивільних об'єктах, і жертв значно більше.

Бавовна у Бєлгороді 8 серпня

8 серпня у Бєлгороді стався “прильот" у центрі міста, після якого загорілася частина площі. У Мережі з'явилися відео. Проте офіційної інформації поки що немає.

Близько 18.30 у Бєлгороді пролунав потужний вибух, який потрапив на відео місцевих пабліків.

Пізніше стало відомо про пожежу на місці вибуху. Над місто підіймаються стовпи чорного диму. Поширити

Також полум’я перекинулося на автомобілі, які загорілися. Дим на місці вибуху видно у кожній частині міста.