У Бєлгороді лунають вибухи та вирують пожежі — відео

У російському Бєлгороді ввечері 30 серпня повідомляють лунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони та пряме влучання снаряда.
Головні тези:
- У Бєлгороді були чутно чотири-п'ять вибухів, деякі з них призвели до пожеж.
- Є версії про роботу російської ППО по цивільних об'єктах, що може спричинити значні людські жертви.
- Місцеві мешканці фіксують полум'я у різних частинах міста.
“Бавовна” у Бєлгороді: що відомо
Як скаржаться місцеві жителі, у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста.
Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Бєлгороді та Бєлгородському районі, Шебекіно та Шебекинському окрузі.
Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста, — заявив Гладков.
За його словами, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина. Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено семеро мирних жителів.
Після гучних вибухів навпроти торгового центру горить таунхаус. Сильний вогонь охопив будівлю поряд із «Сіті-Моллом».
Є версія, що в Бєлгороді сама російська ППО відпрацювала по цивільних об'єктах, і жертв значно більше.
Бавовна у Бєлгороді 8 серпня
8 серпня у Бєлгороді стався “прильот" у центрі міста, після якого загорілася частина площі. У Мережі з'явилися відео. Проте офіційної інформації поки що немає.
Близько 18.30 у Бєлгороді пролунав потужний вибух, який потрапив на відео місцевих пабліків.
Також полум’я перекинулося на автомобілі, які загорілися. Дим на місці вибуху видно у кожній частині міста.
Російські пропагандистські канали повідомляють нібито про український ракетний удар по Бєлгороду. Влада міста мовчить.
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