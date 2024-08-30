В Белгороде раздаются взрывы и бушуют пожары — видео

В российском Белгороде вечером 30 августа сообщают о взрывах. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны и прямом попадании снаряда.
Главные тезисы
- Вечером 30 августа в Белгороде произошли серии взрывов, вызвавшие паникусреди местных жителей.
- Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны и прямых попаданиях снарядов, что привело к возгораниям в разных частях города.
- Существуют версии о работе российской противовоздушной обороны по гражданским объектам, что может увеличить количество человеческих жертв.
"Бавовна" в Белгороде: что известно
Как жалуются местные жители, в Белгороде было слышно не менее четырех-пяти взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.
Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете в город, — заявил Гладков.
По его словам, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек. Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.
После громких взрывов напротив торгового центра горит таунхаус. Сильный огонь охватил здание рядом с Сити-Моллом.
Есть версия, что в Белгороде сама российская ПВО отработала по гражданским объектам, и жертв гораздо больше.
Бавовна в Белгороде 8 августа
8 августа в Белгороде произошел "прилет" в центре города, после которого загорелась часть площади. В Сети появились видео. Однако официальной информации пока нет.
Около 18.30 в Белгороде прогремел мощный взрыв, попавший на видео местных пабликов.
Также пламя перекинулось на загоревшиеся автомобили. Дым на месте взрыва виден в каждой части города.
Российские пропагандистские каналы сообщают якобы об украинском ракетном ударе по Белгороду. Власти города молчат.
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