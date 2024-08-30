В Белгороде раздаются взрывы и бушуют пожары — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде раздаются взрывы и бушуют пожары — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

В российском Белгороде вечером 30 августа сообщают о взрывах. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны и прямом попадании снаряда.

Главные тезисы

  • Вечером 30 августа в Белгороде произошли серии взрывов, вызвавшие паникусреди местных жителей.
  • Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны и прямых попаданиях снарядов, что привело к возгораниям в разных частях города.
  • Существуют версии о работе российской противовоздушной обороны по гражданским объектам, что может увеличить количество человеческих жертв.

"Бавовна" в Белгороде: что известно

Как жалуются местные жители, в Белгороде было слышно не менее четырех-пяти взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.

Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете в город, — заявил Гладков.

По его словам, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек. Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.

По предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в МКБ, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубово горят два частных дома.

После громких взрывов напротив торгового центра горит таунхаус. Сильный огонь охватил здание рядом с Сити-Моллом.

Есть версия, что в Белгороде сама российская ПВО отработала по гражданским объектам, и жертв гораздо больше.

Бавовна в Белгороде 8 августа

8 августа в Белгороде произошел "прилет" в центре города, после которого загорелась часть площади. В Сети появились видео. Однако официальной информации пока нет.

Около 18.30 в Белгороде прогремел мощный взрыв, попавший на видео местных пабликов.

Позже стало известно о пожаре на месте взрыва. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

Также пламя перекинулось на загоревшиеся автомобили. Дым на месте взрыва виден в каждой части города.

Российские пропагандистские каналы сообщают якобы об украинском ракетном ударе по Белгороду. Власти города молчат.

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