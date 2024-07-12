В России контрактник под Белгородом в ночь на пятницу, 12 июля, застрелил трех сослуживцев из-за «бытового конфликта» и скрылся с оружием.
Главные тезисы
- В Белгородской области РФ военный расстрелял троих своих сослуживцев с оружием, после чего скрылся с места преступления.
- Контрактник из Чебоксар по мотивам мести зарезал коллегу из ФСБ в Калмыкии во время совместной пьянки.
- Оба инцидента являются свидетельством о насилии и беззаконии среди военных и правоохранителей в РФ.
- Все детали и обновления текущих расследований находятся в этой статье.
- Повышенный уровень насилия и безопасности в армии и силовых структурах требует немедленного внимания и мер со стороны властей.
Военный РФ застрелил трех товарищей по части и скрылся с оружием
В настоящее время в регионе объявили план «перехвата». По данным российских каналов Shot и RT, правоохранители разыскивают 28-летнего Алексея Журавлева из Чувашии. Стрельбу он начал в одной из частей в поселке Козинка Белгородской области РФ.
Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, Журавлев застрелил двух сослуживцев, ранил еще одного и скрылся с оружием и 70 патронами.
Известно, что он рядовой, по должности — наводчик.
Пулемет Калашникова, тот забрал из части, нашли недалеко от места стрельбы.
Пока мотивы оккупанта выясняют. Среди основных версий — месть сослуживцам за унижение.
Журавлев жил в Чебоксарах, и в 2011 году совершил грабеж, за который позже был осужден. До службы он работал установщиком окон и монтажником труб.
По информации RT, контракт он подписал в прошлом году.
В России работники ФСБ устроили стрельбу и убили своего коллегу
Работники силовых структур Российской Федерации продолжают не только пьянствовать, но и уничтожать друг друга. На этот раз очередное гулянье стало роковым для представителей ФСБ РФ.
Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, в Калмыкии сотрудник ФСБ расстрелял своего коллегу во время пьянки.
28 мая опер ФСБ Черноземельским районом Калмыкии Баатр Болтыров выпивал вместе с коллегой — опером ФСБ из Элисты Александром Бадмаевым.
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