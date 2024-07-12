"Френдли-файер" в Белгородской области. Военный РФ расстрелял нескольких своих бойцов и скрылся
Категория
Мир
Дата публикации

"Френдли-файер" в Белгородской области. Военный РФ расстрелял нескольких своих бойцов и скрылся

Военный РФ расстрелял нескольких своих бойцов и скрылся
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Источник:  online.ua

В России контрактник под Белгородом в ночь на пятницу, 12 июля, застрелил трех сослуживцев из-за «бытового конфликта» и скрылся с оружием.

Главные тезисы

  • В Белгородской области РФ военный расстрелял троих своих сослуживцев с оружием, после чего скрылся с места преступления.
  • Контрактник из Чебоксар по мотивам мести зарезал коллегу из ФСБ в Калмыкии во время совместной пьянки.
  • Оба инцидента являются свидетельством о насилии и беззаконии среди военных и правоохранителей в РФ.
  • Все детали и обновления текущих расследований находятся в этой статье.
  • Повышенный уровень насилия и безопасности в армии и силовых структурах требует немедленного внимания и мер со стороны властей.

Военный РФ застрелил трех товарищей по части и скрылся с оружием

В настоящее время в регионе объявили план «перехвата». По данным российских каналов Shot и RT, правоохранители разыскивают 28-летнего Алексея Журавлева из Чувашии. Стрельбу он начал в одной из частей в поселке Козинка Белгородской области РФ.

Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, Журавлев застрелил двух сослуживцев, ранил еще одного и скрылся с оружием и 70 патронами.

Известно, что он рядовой, по должности — наводчик.

Пулемет Калашникова, тот забрал из части, нашли недалеко от места стрельбы.

Пока мотивы оккупанта выясняют. Среди основных версий — месть сослуживцам за унижение.

Журавлев жил в Чебоксарах, и в 2011 году совершил грабеж, за который позже был осужден. До службы он работал установщиком окон и монтажником труб.

По информации RT, контракт он подписал в прошлом году.

В России работники ФСБ устроили стрельбу и убили своего коллегу

Работники силовых структур Российской Федерации продолжают не только пьянствовать, но и уничтожать друг друга. На этот раз очередное гулянье стало роковым для представителей ФСБ РФ.

Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, в Калмыкии сотрудник ФСБ расстрелял своего коллегу во время пьянки.

28 мая опер ФСБ Черноземельским районом Калмыкии Баатр Болтыров выпивал вместе с коллегой — опером ФСБ из Элисты Александром Бадмаевым.

В ходе попойки у мужчин возник конфликт, Болтыров взял карабин и расстрелял Бадмаева. Фсбшник умер дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве, Болтыров задержан, — говорится в сообщении.

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