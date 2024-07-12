"Френдлі-фаєр" на Бєлгородщині. Військовий РФ розстріляв кількох своїх бійців та втік

У Росії контрактник під Бєлгородом у ніч проти п’ятниці, 12 липня, застрелив трьох товаришів по службі через «побутовий конфлікт» і втік зі зброєю.
Головні тези:
- У Бєлгородській області РФ військовий розстріляв трьох своїх товаришів по службі зі зброєю, після чого втік з місця злочину.
- Контрактник з Чебоксар за мотивами помсти зарізав колегу з ФСБ у Калмикії під час спільної пиянки.
- Обидва інциденти є свідченням про насилля та беззаконня серед військових та правоохоронців в РФ.
- Усі деталі та оновлення щодо поточних розслідувань знаходяться в цій статті.
- Підвищений рівень насильства та безпеки в армії та силових структурах потребує негайного уваги та заходів з боку влади.
Військовий РФ застрелив трьох товаришів по частині та втік зі зброєю
Наразі у регіоні оголосили план «перехоплення». За даними російських каналів Shot і RT, правоохоронці розшукують 28-річного Олексія Журавльова з Чувашії. Стрілянину він почав в одній з частин в селищі Козинка Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, Журавльов застрелив двох товаришів по службі, поранив ще одного і втік зі зброєю та 70 патронами.
Відомо, що він рядовий, за посадою — навідник.
Кулемет Калашникова, який той забрав із частини, знайшли недалеко від місця стрілянини.
Наразі мотиви окупанта з’ясовують. Серед основних версій — помста товаришам по службі за приниження.
Журавльов жив у Чебоксарах, і в 2011 році скоїв грабіж, за який пізніше був засуджений. До служби він працював установником вікон і монтажником труб.
За інформацією RT, контракт він підписав минулого року.
У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу
Працівники силових структур Російської Федерації продовжують не лише пиячити, а й знищувати одне одного. Цього разу чергова гулянка стала фатальною для представників ФСБ РФ.
Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, у Калмикії співробітник ФСБ розстріляв свого колегу під час п’янки.
28 травня опер ФСБ Чорноземельським районом Калмикії Баатр Болтиров випивав разом з колегою — опером ФСБ з Елісти Олександром Бадмаєвим.
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