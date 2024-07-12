"Френдлі-фаєр" на Бєлгородщині. Військовий РФ розстріляв кількох своїх бійців та втік

У Росії контрактник під Бєлгородом у ніч проти п’ятниці, 12 липня, застрелив трьох товаришів по службі через «побутовий конфлікт» і втік зі зброєю.

Військовий РФ застрелив трьох товаришів по частині та втік зі зброєю

Наразі у регіоні оголосили план «перехоплення». За даними російських каналів Shot і RT, правоохоронці розшукують 28-річного Олексія Журавльова з Чувашії. Стрілянину він почав в одній з частин в селищі Козинка Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, Журавльов застрелив двох товаришів по службі, поранив ще одного і втік зі зброєю та 70 патронами.

Відомо, що він рядовий, за посадою — навідник.

Кулемет Калашникова, який той забрав із частини, знайшли недалеко від місця стрілянини.

Наразі мотиви окупанта з’ясовують. Серед основних версій — помста товаришам по службі за приниження.

Журавльов жив у Чебоксарах, і в 2011 році скоїв грабіж, за який пізніше був засуджений. До служби він працював установником вікон і монтажником труб.

За інформацією RT, контракт він підписав минулого року.

У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу

Працівники силових структур Російської Федерації продовжують не лише пиячити, а й знищувати одне одного. Цього разу чергова гулянка стала фатальною для представників ФСБ РФ.

Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, у Калмикії співробітник ФСБ розстріляв свого колегу під час п’янки.

28 травня опер ФСБ Чорноземельським районом Калмикії Баатр Болтиров випивав разом з колегою — опером ФСБ з Елісти Олександром Бадмаєвим.