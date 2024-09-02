Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде утром 2 сентября.

Что известно о мощной бавовне в Белгороде

Гладков заявил о работе ПВО в Белгороде и регионе.

В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля, – заявляет губернатор. Поделиться

По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.

При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.

РосСМИ со своей стороны заявляют, что среди поврежденных объектов якобы детсад в Белгороде.

Что известно об ударах Украины по объектам на территории РФ

Аналитики Forbes отмечают , что Украина ради достижения победы в развязанной Россией преступной войне нацелилась на энергетику страны-агрессоры.

В конце августа преступная армия РФ снова массированно атаковала энергетические объекты в Украине, а ночью на 1 сентября Украина в ответ атаковала дронами электростанции в Москве, а также нефтебазы и НПЗ.

Сейчас у Украины есть варианты, поскольку она была успешной на начальном этапе этого вторжения, – подчеркивает старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны Центра анализа европейской политики Нико Ланге. Поделиться

По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Итого на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.