Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде утром 2 сентября.
Главные тезисы
- Серия мощных взрывов в Белгороде утром 2 сентября привела к повреждению объектов и возгоранию автомобилей.
- Украина направляет удары по объектам на территории РФ, целясь в энергетические активы.
- Путин и Зеленский представляют разные стратегии в конфликте, где первый рассчитывает на войну на истощение, а второй на эскалацию для деэскалации.
- Доходы России от нефти и газа составляют значительную часть экспорта и бюджета, поэтому удары по энергетике могут серьезно повлиять на экономику страны.
- Продолжающаяся война между Россией и Украиной может изменить политическую обстановку и привести к негативным последствиям для обеих стран, включая смену руководства.
Что известно о мощной бавовне в Белгороде
Гладков заявил о работе ПВО в Белгороде и регионе.
По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.
При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.
РосСМИ со своей стороны заявляют, что среди поврежденных объектов якобы детсад в Белгороде.
Что известно об ударах Украины по объектам на территории РФ
Аналитики Forbes отмечают , что Украина ради достижения победы в развязанной Россией преступной войне нацелилась на энергетику страны-агрессоры.
В конце августа преступная армия РФ снова массированно атаковала энергетические объекты в Украине, а ночью на 1 сентября Украина в ответ атаковала дронами электростанции в Москве, а также нефтебазы и НПЗ.
По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Итого на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.
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