В Белгороде в РФ утром прогремела мощная "бавовна" — видео
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В Белгороде в РФ утром прогремела мощная "бавовна" — видео

Бавовна в Белгороде
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Источник:  online.ua

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде утром 2 сентября.

Главные тезисы

  • Серия мощных взрывов в Белгороде утром 2 сентября привела к повреждению объектов и возгоранию автомобилей.
  • Украина направляет удары по объектам на территории РФ, целясь в энергетические активы.
  • Путин и Зеленский представляют разные стратегии в конфликте, где первый рассчитывает на войну на истощение, а второй на эскалацию для деэскалации.
  • Доходы России от нефти и газа составляют значительную часть экспорта и бюджета, поэтому удары по энергетике могут серьезно повлиять на экономику страны.
  • Продолжающаяся война между Россией и Украиной может изменить политическую обстановку и привести к негативным последствиям для обеих стран, включая смену руководства.

Что известно о мощной бавовне в Белгороде

Гладков заявил о работе ПВО в Белгороде и регионе.

В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля, – заявляет губернатор.

По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.

При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.

РосСМИ со своей стороны заявляют, что среди поврежденных объектов якобы детсад в Белгороде.

Что известно об ударах Украины по объектам на территории РФ

Аналитики Forbes отмечают , что Украина ради достижения победы в развязанной Россией преступной войне нацелилась на энергетику страны-агрессоры.

В конце августа преступная армия РФ снова массированно атаковала энергетические объекты в Украине, а ночью на 1 сентября Украина в ответ атаковала дронами электростанции в Москве, а также нефтебазы и НПЗ.

Сейчас у Украины есть варианты, поскольку она была успешной на начальном этапе этого вторжения, – подчеркивает старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны Центра анализа европейской политики Нико Ланге.

По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Итого на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.

Итак, чем закончится война? Президент Украины Зеленский считает, что его страна должна усилить эскалацию, чтобы деэскалировать тактику, которая предусматривает захват российских земель и изъятие критически важных российских энергетических активов. Однако Путин верит, что может выиграть войну на истощение. Но какой ценой? Чем дольше это продолжается, тем беднее становится Россия и тем беззубее выглядит. Это может расширить возможности людей и свергнуть диктатора, – подчеркивается в материале издания.

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