В Белгороде РФ раздалась мощная "бавовна", возникло несколько пожаров — видео

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде 8 сентября.
Главные тезисы
- Серия мощных взрывов и пожаров в Белгороде вызвала широкое обсуждение в российском обществе.
- Губернатор Белгородской области сообщает о возможных атаках и повреждениях на территории региона.
- Российские Telegram-каналы и жители выражают тревогу по поводу инцидентов и обсуждают возможные причины.
- Произошедшие взрывы и пожары вызвали значительные повреждения на предприятиях и личной собственности в регионе.
Россияне жалуются на взрывы в Белгороде
Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе противовоздушной обороны в регионе, а также о объявлении ракетной опасности.
Взрывы были слышны как в Белгороде, так и в области. В сети появились кадры пожаров, которые связывают россияне с возможными "прилетами". В нескольких местах наблюдается сильное задымление.
По словам губернатора, село Никольское под Белгородом якобы дважды подверглось атаке. Он утверждает, что в результате удара дрона на территории одного из производственных предприятий загорелся ангар, и крыша здания рухнула.
Предыдущие взрывы в Белгороде
2 сентября в российском Белгороде также раздавались взрывы. В частности, Гладков заявил о якобы работе ПВО в Белгороде и в регионе.
По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.
При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.
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