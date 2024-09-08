В Белгороде РФ раздалась мощная "бавовна", возникло несколько пожаров — видео

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде 8 сентября.

Россияне жалуются на взрывы в Белгороде

Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе противовоздушной обороны в регионе, а также о объявлении ракетной опасности.

Взрывы были слышны как в Белгороде, так и в области. В сети появились кадры пожаров, которые связывают россияне с возможными "прилетами". В нескольких местах наблюдается сильное задымление.

По словам губернатора, село Никольское под Белгородом якобы дважды подверглось атаке. Он утверждает, что в результате удара дрона на территории одного из производственных предприятий загорелся ангар, и крыша здания рухнула.

В городе Белгороде осколком пробита кровля офисного здания. Также в одном МКД повреждено остекление, осколками иссечены 2 легковых автомобиля. Службы уже занимаются ликвидацией последствий. Значительных повреждений не обнаружено, — сообщил Гладков. Поделиться

Предыдущие взрывы в Белгороде

2 сентября в российском Белгороде также раздавались взрывы. В частности, Гладков заявил о якобы работе ПВО в Белгороде и в регионе.

В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля, — заявляет губернатор. Поделиться

По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.

При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.