В Белгороде РФ раздалась мощная "бавовна", возникло несколько пожаров — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде РФ раздалась мощная "бавовна", возникло несколько пожаров — видео

В Белгороде РФ раздалась мощная "бавовна", возникло несколько пожаров — видео
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Источник:  online.ua

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Белгороде 8 сентября.

Главные тезисы

  • Серия мощных взрывов и пожаров в Белгороде вызвала широкое обсуждение в российском обществе.
  • Губернатор Белгородской области сообщает о возможных атаках и повреждениях на территории региона.
  • Российские Telegram-каналы и жители выражают тревогу по поводу инцидентов и обсуждают возможные причины.
  • Произошедшие взрывы и пожары вызвали значительные повреждения на предприятиях и личной собственности в регионе.

Россияне жалуются на взрывы в Белгороде

Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе противовоздушной обороны в регионе, а также о объявлении ракетной опасности.

Взрывы были слышны как в Белгороде, так и в области. В сети появились кадры пожаров, которые связывают россияне с возможными "прилетами". В нескольких местах наблюдается сильное задымление.

По словам губернатора, село Никольское под Белгородом якобы дважды подверглось атаке. Он утверждает, что в результате удара дрона на территории одного из производственных предприятий загорелся ангар, и крыша здания рухнула.

В городе Белгороде осколком пробита кровля офисного здания. Также в одном МКД повреждено остекление, осколками иссечены 2 легковых автомобиля. Службы уже занимаются ликвидацией последствий. Значительных повреждений не обнаружено, — сообщил Гладков.

Предыдущие взрывы в Белгороде

2 сентября в российском Белгороде также раздавались взрывы. В частности, Гладков заявил о якобы работе ПВО в Белгороде и в регионе.

В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля, — заявляет губернатор.

По его словам, в населенном пункте Дубово вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля.

При этом российский чиновник традиционно и цинично винит в атаке Украину.

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