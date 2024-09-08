РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень
Read in English

За останній тиждень російська армія атакувала Україну понад 60 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 800 КАБів та майже 300 "шахедів".

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Україну понад 60 ракетами та використала 800 КАБів та майже 300 "шахедами".
  • Володимир Зеленський звернувся до міжнародних союзників для підтримки військової оборони України та отримання військової допомоги.
  • На засіданні “Рамштайну” обговорено потреби України у військовій допомозі, включаючи системи ППО та САУ від Німеччини.
  • Голова Пентагону Остін Ллойд та Володимир Зеленський узгодили список озброєння у новому пакеті допомоги США, який включає HIMARS, протитанкові ракети та інше.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив Володимир Зеленський, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб — ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту — заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги, — додав президент Володимир Зеленський.

Що відомо про “Рамштайн” у Німеччині 6 вересня 

На американській авіабазі 6 вересня пройшло 24 засідання Контактної групи з оборони України. Зеленський особисто відвідав зустріч.

Президент України також зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після Німеччини він полетить в Італію.

Союзники обговорили основні потреби Сил оборони. Зокрема йдеться про захист від російських ракет.

Німеччина повідомила, що передасть Україні системи ППО та САУ у найближчі місяці.

Також Володимир Зеленський та голова Пентагону Остін Ллойд узгодили список озброєння у новому пакеті військової допомоги США.

У Пентагоні розкрили вміст останнього пакета військової допомоги для України. До нього увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;

  • протиповітряні ракети RIM-7 та Stinger;

  • снаряди калібрів 155 мм та 105 мм;

  • БМП Bradley;

  • транспортери MRAP;

  • гранати;

  • підривне обладнання;

  • патрульні катери;

  • боєприпаси до стрілецької зброї;

  • протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4; 

  • морське навчальне обладнання;

  • протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

  • забезпечення ППО;

  • бронетранспортери M113.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США можуть надати Україні ракети JASSM до F-16. Вони б'ють на понад 320 км
ракета JASSM
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві
Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від Нідерландів ракети та запчастини для F-16
Міністерство оборони Нідерландів
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?