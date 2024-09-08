РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень російська армія атакувала Україну понад 60 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 800 КАБів та майже 300 "шахедів".

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив Володимир Зеленський, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб — ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту — заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги, — додав президент Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про “Рамштайн” у Німеччині 6 вересня

На американській авіабазі 6 вересня пройшло 24 засідання Контактної групи з оборони України. Зеленський особисто відвідав зустріч.

Президент України також зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після Німеччини він полетить в Італію.

Союзники обговорили основні потреби Сил оборони. Зокрема йдеться про захист від російських ракет.

Німеччина повідомила, що передасть Україні системи ППО та САУ у найближчі місяці.

Також Володимир Зеленський та голова Пентагону Остін Ллойд узгодили список озброєння у новому пакеті військової допомоги США.

У Пентагоні розкрили вміст останнього пакета військової допомоги для України. До нього увійшли: