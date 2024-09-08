РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень російська армія атакувала Україну понад 60 ракетами різних типів. Також РФ застосувала 800 КАБів та майже 300 "шахедів".
Головні тези:
- Російська армія атакувала Україну понад 60 ракетами та використала 800 КАБів та майже 300 "шахедами".
- Володимир Зеленський звернувся до міжнародних союзників для підтримки військової оборони України та отримання військової допомоги.
- На засіданні “Рамштайну” обговорено потреби України у військовій допомозі, включаючи системи ППО та САУ від Німеччини.
- Голова Пентагону Остін Ллойд та Володимир Зеленський узгодили список озброєння у новому пакеті допомоги США, який включає HIMARS, протитанкові ракети та інше.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Як зазначив Володимир Зеленський, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб — ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.
Що відомо про “Рамштайн” у Німеччині 6 вересня
На американській авіабазі 6 вересня пройшло 24 засідання Контактної групи з оборони України. Зеленський особисто відвідав зустріч.
Президент України також зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після Німеччини він полетить в Італію.
Союзники обговорили основні потреби Сил оборони. Зокрема йдеться про захист від російських ракет.
Німеччина повідомила, що передасть Україні системи ППО та САУ у найближчі місяці.
Також Володимир Зеленський та голова Пентагону Остін Ллойд узгодили список озброєння у новому пакеті військової допомоги США.
У Пентагоні розкрили вміст останнього пакета військової допомоги для України. До нього увійшли:
боєприпаси для HIMARS;
протиповітряні ракети RIM-7 та Stinger;
снаряди калібрів 155 мм та 105 мм;
БМП Bradley;
транспортери MRAP;
гранати;
підривне обладнання;
патрульні катери;
боєприпаси до стрілецької зброї;
протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4;
морське навчальне обладнання;
протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
забезпечення ППО;
бронетранспортери M113.
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