США близькі до передачі Україні далекобійних ракет JASSM для F-16

США близькі до досягнення угоди з Україною щодо передачі далекобійних ракет для винищувачів F-16.

Що відомо переговори України зі США щодо отримання далекобійних ракет для F-16

За інформацією журналістів видання із посиланням на американських посадовців, мова йде про передачу крилатих ракет великої дальності, які зможуть вражати стратегічні об’єкти на території Росії.

Однак, як зазначають автори матеріалу, для отримання цих ракет Україні доведеться ще принаймні кілька місяців перебувати в режимі очікування.

Автори матеріалу пояснюють, що перед початком поставок необхідно узгодити низку технічних деталей.

Очікується, що вже цієї осені американські посадовці мають заявити про включення до пакетів військової допомоги Україні ракет JASSM.

Однак остаточного рішення ще не має.

Ракета JASSM

Журналісти видання зазначають, що отримання цих ракет Україною може вплинути на стратегічну ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, оскільки у таком разі у зоні ураження ракет JASSM опиниться більша частина території РФ.

На думку військових аналітиків, наявність ракет JASSM на озброєнні українських військових дозволить відсунути російські плацдарми і склади зберігання і постачання зброї на сотні кілометрів від лінії фронту.

Це ускладнить підтримку країною-агресоркою наступальних дій на території Україні і надасть українським військовим стратегічну перевагу.

У матеріалі видання зазначається, що пуски ракет JASSM з районів на півночі поряд із українсько-російським кордоном дозволять завдавати ударів по військових об’єктах країни-агресорки навіть поблизу Воронежа та Брянська.

Окрім цього ЗСУ зможуть завдавати ударів цими ракетами по стратегічних цілях армії РФ в окупованому Криму.

За допомогою цих ракет Україна отримає змогу вражати ворожі цілі на відстані до 300 км, що ставить під удар щонайменше 30 авіабаз, частину з яких окупаційна армія РФ продовжує використовувати для атак по Україні.

Ракета JASSM поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

США працюють над можливістю України використовувати ракети JASSM

За словами одного з американських посадовців, наразі триває робота з можливості використання ракет JASSM на винищувачах, вироблених не західними країнами.

Ймовірно, як припускають журналісти видання, мова йде про використання JASSM з українських літаків МіГ-29, Су-24 і Су-27.

При цьому старі моделі ракет JASSM, що випускаються Lockheed Martin Corp, мають дальність до 370 км.

Ракети, довжиною близько 4 м, розроблені таким чином, що їх важко помітити на радарах. Вони також можуть літати близько до землі і можуть бути запрограмовані на кругові маршрути, які оминають системи протиповітряної оборони.

У США також є JASSM із дальністю до 800 км.

Кожна JASSM має велику боєголовку вагою понад 450 кг, але на відміну від ракет Storm Shadow і SCALP, вже наданих Києву Британією і Францією, вона не призначена для проникнення в укріплені бункери.